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    «Бохум» одолеет голландцев

    «Бохум» — «Зволле». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Зволле»
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    Иван Ордец
    «Бохум» сыграет на своем поле с «Зволле» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 16:00 мск. «Бохум» — «Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бохум»

    «Бохум» проводит крайне неудачный сезон. Команда находится на предпоследнем 17 месте в Бундеслиге.

    При этом «Бохум» имеет сложности с реализацией. В 15 турах забито всего 14 мячей в ворота соперников.

    В предыдущем своем официальном поединке «Бохум» добыл три пункта. На выезде минимально был обыгран «Аугсбург».

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    Правда, проблемы в обороне никуда не испарились. 36 пропущенных мячей в чемпионате — красноречивое их свидетельство.

    В этом поединке команда явно будет активно атаковать. «Бохум» выиграл два своих последних матча, и явно не хочет прерывать приятную серию.

    «Зволле»

    Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Зволле» пытается вернуться в элиту голландского футбола.

    Причем «Зволле» находится на 2 позиции во втором по рангу дивизионе. Отставание от лидера «Хераклеса» измеряется двумя очками.

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    • «Зволле» в своем последнем контрольном матче выглядел не лучшим образом. Отсюда и минимальное поражение от «Остенде».

    Команда вполне неплохо атакует. Да и с обороной у «Зволле» сейчас относительный порядок.

    Вот только сможет ли полпред второго по рангу голландского дивизиона биться на равных с командой Бундеслиги?! Во всяком случае, «Зволле» сдаваться не собирается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бохума» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Зволле» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.60.

    «Бохум» выше классом, и наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Бохума». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Бохум» — «Зволле»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Бохум» одолеет голландцев
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