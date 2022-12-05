В заключительном матче 18-го тура испанской Сегунды «Понферрадина» на своем поле примет «Бургос». Встреча состоится 5 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Понферрадина» — «Бургос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Понферрадина»

«Понферрадине» в этом сезоне уготована битва за выживание. По итогам 17 проведенных туров коллектив находится вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на один пункт.

Команда за всю турнирную дистанцию смогла отпраздновать всего лишь четыре победных результата, пять встреч еще она свела вничью и восемь раз уходила с поля поверженной.

«Сине-белые» пребывают не в лучшем состоянии и за последние почти три месяца добыли лишь одну викторию. К данной же игре они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где расписали одну мировую и дважды уступали, в том числе и в прошлом туре в гостях «Малаге» 0:1.

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Домашняя статистика «Понферрадины» в этом чемпионате выглядит следующим образом: две виктории, три мировых результата и столько же поражений.

«Бургос»

«Бургос», который только в прошлом году поднялся в Сегунду, является одним из претендентов на повышение в классе. После 17 туров он идет третьим, но от второй строки отстает лишь по разнице мячей.

Стоит отметить очень надежную игру «бело-черных» в обороне в текущем первенстве. Ведь за 17 проведенных игр они пропустили лишь шесть голов, правда, и забили немного — всего 15 мячей.

Большинство своих игр команда завершала со счетом 1:0. Так, и в позапрошлом туре именно с этим результатом она обыграл в Сантандере местный «Расинг». В прошлом же игровом дне произошел сбой — ничья 2:2 дома с «Сарагосой».

Вне родных стен «Бургос» в текущем первенстве потерпел только одно фиаско за восемь встреч, три матча он еще выиграл и четыре поединка завершил вничью.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:1. Отметим, что «Понферрадина» выиграла у «Бургоса» в последних четырех матчах на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Бургоса» предлагают — 2.64.

На викторию «Понферрадины» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.10.

В данном сражении прогнозируем викторию «Бургоса», который в этом сезоне значительно лучше играет предстоящего противника. В общем, наша ставка — П2.