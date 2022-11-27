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    «Спартак» повторно одолеет команду Семака

    «Зенит» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.85 на матч Кубка России 27 ноября 2022 года

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    Квинси Промес
    «Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 27 Ноября 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:00 Спартак Спартак
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    «Зенит»

    Петербуржцы довели ситуацию в Кубке до такой, что теперь им нужно непременно выигрывать в последнем туре. Иначе есть риск остаться на скромной 3 позиции в группе.

    Правда, минувший тур команда провела шикарно. На выезде подопечные Сергея Семака разделались с «Факелом» (0:2).

    Коэффициенты матча Зенит — Спартак

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  • 1.574.705.10Фрибет$40
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    После того «Зенит» еще и победил в контрольной встрече. Питерцы переиграли «Црвену Звезду» со счетом 3:1.

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    Интересно, что в первой встрече со «Спартаком» в рамках группового этапа Кубка петербуржцы были повержены. Счет вышел разгромным — 3:0.

    «Зенит» в последнее время удачно играл против «красно-белых». До той самой кубковой коллизии питерцы не проигрывали «Спартаку» почти 5 лет.

    «Спартак»

    Действующий обладатель Кубка России верен себе. 1 место в группе с 12 очками в активе можно аттестовать как очень удачную диспозицию.

    Причем в 5 турах Кубка спартаковцы наколотили 10 мячей. Да и проиграли москвичи лишь однажды.

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    • В своем последнем матче «Спартак» как раз и потерпел свое единственное кубковое поражение. «Крылья Советов» оказались удачливее (2:1).

    В этом поединке «Спартак» явно не планирует отсиживаться в тылах. Победа в первом матче с «Зенитом» прибавляет мотивации и внушает оптимизм.

    Разумеется, на ничью гости играть не будут. Да и фактор наличия в составе блестящего Квинси Промеса наверняка будет одним из определяющих.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Спартака» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.60.

    Спартаковцы мотивированы завершить групповой этап победой, к тому же имеют все шансы улучшить неудачную статистику последних противостояний с «Зенитом».

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Спартака». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.85. Еще вариант для ставки — Победа «Спартака» во 2 тайме за 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.85), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» повторно одолеет команду Семака
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