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    Возьмет ли «Зенит» реванш у «Спартака» за разгром в Москве?

    «Зенит» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Кубок России, 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
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    «Зенит»
    27 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 27 Ноября 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:00 Спартак Спартак
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    «Зенит»

    С девятью очками за тур до финиша группового этапа Кубка России «Зенит» находится на третьей строке. Выше он может финишировать в случае победы в предстоящем матче минимум с разницей в три мяча или осечки «Крылышек».

    Львиную долю своих баллов «сине-бело-голубые» в этом турнире заработали в противостоянии с воронежским «Факелом», дважды его обыграв по 2:0. Также еще они дома одолели 2:1 самарцев.

    Коэффициенты матча Зенит — Спартак

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    Остальные же два поединка питерский коллектив проиграл. В Москве он был разгромлен своим предстоящим противником со счетом 0:3, а волжской команде клуб Сергея Семака уступил в гостях 0:2.

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    В чемпионате же России «Зенит» не знает себе равных и после первой части первенства уверенно лидирует, обходя ближайшего преследователя на шесть пунктов. Накануне же питерцы провели товарняк, обыграв в нем сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:1.

    Ожидаем, что Семак на последнюю игру года наверняка выпустит боевой состав. Отсутствовать будет только защитник Деян Ловрен, который задействован на ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.

    «Спартак»

    «Спартак» же находится с 12 очками во главе своего квартета в Кубке России. И для сохранения первой строки москвичам можно будет даже не крупно проиграть в этой игре.

    «Народная команда» выиграла в первых четырех турах данного соревнования, в том числе разгромив на своем поле предстоящего противника 3:0. Единственное же поражение случилось с ней в прошлом игровом дне, когда «Спартак» уступил в гостях «Крылышкам» 1:2.

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    • По итогам первой части чемпионата России «красно-белые» находятся на второй строке в турнирной таблице, много проигрывая лидеру, а вот преследователи отстают совсем незначительно.

    Стоит отметить, что столичный коллектив за последние 12 встреч с учетом всех турниров потерпел только одно фиаско, еще дважды сыграл вничью и добился аж девяти викторий.

    «Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» в последних четырех поединках. Причем два матча были с крупным счетом — 7:1 и 4:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Спартака» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.60.

    «Зенит» в заключительной игре 2022 года должен выложиться по полной, да и будет к тому же серьезно настроен отомстить за крупное поражение в первом круге в Москве. В общем, прогнозируем в этой игре победу хозяев с форой (-1,5).

    А так как последние матчи между этими принципиальными соперниками получались результативными, то рискнем сделать еще такую ставку — обе забьют в обоих таймах.

    И еще есть дерзкая ставка за 5.85.

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    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Зенит» реванш у «Спартака» за разгром в Москве?
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