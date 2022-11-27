27 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

С девятью очками за тур до финиша группового этапа Кубка России «Зенит» находится на третьей строке. Выше он может финишировать в случае победы в предстоящем матче минимум с разницей в три мяча или осечки «Крылышек».

Львиную долю своих баллов «сине-бело-голубые» в этом турнире заработали в противостоянии с воронежским «Факелом», дважды его обыграв по 2:0. Также еще они дома одолели 2:1 самарцев.

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Остальные же два поединка питерский коллектив проиграл. В Москве он был разгромлен своим предстоящим противником со счетом 0:3, а волжской команде клуб Сергея Семака уступил в гостях 0:2.

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В чемпионате же России «Зенит» не знает себе равных и после первой части первенства уверенно лидирует, обходя ближайшего преследователя на шесть пунктов. Накануне же питерцы провели товарняк, обыграв в нем сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:1.

Ожидаем, что Семак на последнюю игру года наверняка выпустит боевой состав. Отсутствовать будет только защитник Деян Ловрен, который задействован на ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.

«Спартак»

«Спартак» же находится с 12 очками во главе своего квартета в Кубке России. И для сохранения первой строки москвичам можно будет даже не крупно проиграть в этой игре.

«Народная команда» выиграла в первых четырех турах данного соревнования, в том числе разгромив на своем поле предстоящего противника 3:0. Единственное же поражение случилось с ней в прошлом игровом дне, когда «Спартак» уступил в гостях «Крылышкам» 1:2.

По итогам первой части чемпионата России «красно-белые» находятся на второй строке в турнирной таблице, много проигрывая лидеру, а вот преследователи отстают совсем незначительно.

Стоит отметить, что столичный коллектив за последние 12 встреч с учетом всех турниров потерпел только одно фиаско, еще дважды сыграл вничью и добился аж девяти викторий.

«Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» в последних четырех поединках. Причем два матча были с крупным счетом — 7:1 и 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.55.

На викторию «Спартака» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.60.

«Зенит» в заключительной игре 2022 года должен выложиться по полной, да и будет к тому же серьезно настроен отомстить за крупное поражение в первом круге в Москве. В общем, прогнозируем в этой игре победу хозяев с форой (-1,5).

А так как последние матчи между этими принципиальными соперниками получались результативными, то рискнем сделать еще такую ставку — обе забьют в обоих таймах.

И еще есть дерзкая ставка за 5.85.