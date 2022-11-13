«Страсбург» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 19:05 мск. «Страсбург» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Эта команда стартовала не самым лучшим образом. «Страсбург» в 12 матчах одержал лишь одну победу и опережает зону вылета лишь по разнице мячей.

С атакой у команды имеются определенные проблемы. В 14 поединках забито ровно 16 мячей.

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Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В последних семи поединках коллектив потерпел четыре поражения и еще дважды сыграл вничью.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1 после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

На позапрошлой неделе команда Режиса Ле Бри прервала серию без поражений, проиграв на своем поле «Ницце» (1:2).

Перед этим у «Лорьяна» было шесть побед и две ничьи. И на этом отрезке ему удалось забить 16 мячей.

В прошлом туре коллектив снова уступил — на этот раз ПСЖ (1:2). Таким образом, он не выигрывает уже в четырех матчах кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.