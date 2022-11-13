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    Вспомнит ли «Лорьян» об успехах?

    «Страсбург» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Лига 1, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Лорьян»
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    «Лорьян» занимает 6 место
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 19:05 мск. «Страсбург» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Ноября 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 19:05 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    Эта команда стартовала не самым лучшим образом. «Страсбург» в 12 матчах одержал лишь одну победу и опережает зону вылета лишь по разнице мячей.

    С атакой у команды имеются определенные проблемы. В 14 поединках забито ровно 16 мячей.

    Коэффициенты матча Страсбург — Лорьян

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    Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних семи поединках коллектив потерпел четыре поражения и еще дважды сыграл вничью.

    «Лорьян»

    «Лорьян» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1 после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

    На позапрошлой неделе команда Режиса Ле Бри прервала серию без поражений, проиграв на своем поле «Ницце» (1:2).

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    • Перед этим у «Лорьяна» было шесть побед и две ничьи. И на этом отрезке ему удалось забить 16 мячей.

    В прошлом туре коллектив снова уступил — на этот раз ПСЖ (1:2). Таким образом, он не выигрывает уже в четырех матчах кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.

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    «Страсбург» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Лорьян» об успехах?
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