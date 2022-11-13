«Страсбург»
Эта команда стартовала не самым лучшим образом. «Страсбург» в 12 матчах одержал лишь одну победу и опережает зону вылета лишь по разнице мячей.
С атакой у команды имеются определенные проблемы. В 14 поединках забито ровно 16 мячей.
Коэффициенты матча Страсбург — Лорьян
Единственная победа клуба была зафиксирована 9 октября, в котором он переиграл на выезде «Анже» (3:2).
В последних семи поединках коллектив потерпел четыре поражения и еще дважды сыграл вничью.
«Лорьян»
«Лорьян» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1 после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.
На позапрошлой неделе команда Режиса Ле Бри прервала серию без поражений, проиграв на своем поле «Ницце» (1:2).
Перед этим у «Лорьяна» было шесть побед и две ничьи. И на этом отрезке ему удалось забить 16 мячей.
В прошлом туре коллектив снова уступил — на этот раз ПСЖ (1:2). Таким образом, он не выигрывает уже в четырех матчах кряду.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.