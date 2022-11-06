6 ноября пройдут очередные матчи 16-го тура РПЛ. В Москве состоится встреча «Торпедо» и «Крыльев Советов», которые сыграют на «Лужниках» в 16:30 мск. «Торпедо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Беспросвет и безнадега видится в будущем команды. С каждым туром ситуация усугубляется, а разрыв с зоной спасения увеличивается. «Торпедо» — худшая команда лиги.

Автозаводцы с 6 баллами на счету занимают последнее место в таблице и от «Химок» (15-е) отстают на 6 пунктов.

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Самое приятное за октябрь — победа над ЦСКА в Кубке России (1:0). В остальном провал. Хозяева проиграли «Локомотиву» (0:1), «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).

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Травмирован защитник Илья Кутепов. Это будет пятый матч подряд, который он пропустит.

«Крылья Советов»

Самарцы и сами недалеко от зоны вылета — всего в 5 баллах, но при этом они все-таки куда способнее соперника.

В таблице «Крылья Советов» занимают 11-е место. На их счету 17 очков. За 3 последних тура клуб набрал 6 баллов благодаря победам над «Сочи» (2:0) и «Нижним Новгородом» (2:1).

Последнее поражение было пару туров назад, когда гости уступили «Уралу» со счетом 1:2. Кроме того, они проиграли «Зениту» (1:2) в Кубке России.

Не сыграют Дмитрий Иванисеня, Юрий Горшков, Денис Якуба и Роман Ежов.

Прогноз и ставка

Гости — фавориты с приличным разрывом в коэффициентах. Букмекеры дают 3.90 на «Торпедо» и 1.98 на «Крылья».

Самарцы имеют все шансы на победу, хотя их ждет тяжелый поединок с командой, борющейся за выживание.

Прогноз первый — «Крылья Советов» выиграют матч и продолжат побеждать в РПЛ.

Прогноз второй: тотал матча будет меньше 2.5. «Торпедо» меньше всего пропускает из аутсайдеров. За 5 матчей у команды всего 2 пропущенных.