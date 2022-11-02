«Ювентус» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» еще не оформил себе даже выход в евровесну. Гипотетически «Старая Синьора» может уступить третье место «Маккаби» из Хайфы.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Ювентус» вновь разочаровал. «Бенфика» банально перестреляла туринцев (4:3).

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А вот в своем предыдущем поединке туринцы выиграли. На выезде «Ювентус» минимально одолел «Лечче».

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Очевидно, что хозяева сыграют не в оптимальном составе. Туринцев просто-таки скосил кадровый мор.

ПСЖ

Парижане уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. И теперь главной задачей будет завершить групповой этап на 1 месте.

В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ победил. Парижане устроили перестрелку с «Труа» (4:3).

Причем действующая победная серия ПСЖ составляет уже 4 матча. Нет сомнений, что и на этот поединок у парижан найдется мотивация.

В этом поединке гости вполне могут обойтись без своих лидеров. У Неймара перебор желтых карточек, а Данилу получил травму.

Ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 4.40, а победу «Ювентуса» — за 4.94.

«Ювентус» будет активно атаковать с первых минут матча .

ПСЖ наверняка сыграет не в оптимальном составе.

Туринцам необходимо активно атаковать, дабы закрепить за собой третье место в группе. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.