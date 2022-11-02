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    Веселый первый тайм в Турине заказывали?!

    «Ювентус» — ПСЖ. Дерзкая ставка за 5.65 на матч Лиги чемпионов 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    «Ювентус» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Ноября 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Ювентус»

    «Ювентус» еще не оформил себе даже выход в евровесну. Гипотетически «Старая Синьора» может уступить третье место «Маккаби» из Хайфы.

    В минувшем туре Лиги чемпионов «Ювентус» вновь разочаровал. «Бенфика» банально перестреляла туринцев (4:3).

    Коэффициенты матча Ювентус — ПСЖ

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    А вот в своем предыдущем поединке туринцы выиграли. На выезде «Ювентус» минимально одолел «Лечче».

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    Очевидно, что хозяева сыграют не в оптимальном составе. Туринцев просто-таки скосил кадровый мор.

    ПСЖ

    Парижане уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. И теперь главной задачей будет завершить групповой этап на 1 месте.

    В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ победил. Парижане устроили перестрелку с «Труа» (4:3).

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    • Причем действующая победная серия ПСЖ составляет уже 4 матча. Нет сомнений, что и на этот поединок у парижан найдется мотивация.

    В этом поединке гости вполне могут обойтись без своих лидеров. У Неймара перебор желтых карточек, а Данилу получил травму.

    Ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 4.40, а победу «Ювентуса» — за 4.94.

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    «Ювентус» будет активно атаковать с первых минут матча.

    ПСЖ наверняка сыграет не в оптимальном составе.

    Туринцам необходимо активно атаковать, дабы закрепить за собой третье место в группе. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ювентус» — ПСЖ: прогноз, ставка (5.65), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. Веселый первый тайм в Турине заказывали?!
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