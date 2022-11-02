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    «ПСЖ» нокаутирует «Ювентус»?

    «Ювентус» — ПСЖ. Ставка (к. 2.36) и прогноз на Лигу чемпионов 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — ПСЖ
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    «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Ноября 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь три очка.

    «Юве» впервые с 2013 года не смог выйти в плей-офф ЛЧ. Но сюрпризом это вряд ли можно назвать с учетом того, как ужасно в этом сезоне играет туринский клуб.

    Коэффициенты матча Ювентус — ПСЖ

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    На прошлой неделе «Ювентус» проиграл на поле «Бенфике» в матче-триллере. Команда Массимилиано Аллегри уступала 1:4, отыграла два мяча, но уйти от поражения так и не смогли.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Настоящим потрясением для болельщиков «Ювентуса» стало гостевое поражение от «Маккаби» (0:2). Именно после этого стало ясно, что «Старая синьора» в этом сезоне оказалась не готова к ЛЧ.

    «ПСЖ»

    «Пари Сен-Жермен» тем временем занимает первое место в группе, набрав в пяти турах 11 очков. Но «Бенфику» чемпион Франции опережает только по дополнительным показателям.

    В прошлом туре «ПСЖ» разорвал «Маккаби», забив в ворота команды из Хайфы семь мячей. Главным героем стал Лео Месси, забивший два мяча и сделавший два ассиста.

    Вскоре после этого «Париж» выиграл дома у «Труа» — 4:3. И снова забивали и Месси, и Неймар, и Мбаппе.

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    • Самыми сложными для «ПСЖ» были два матча против «Бенфики» — обе завершились вничью 1:1.

    «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне (14 побед и четыре ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «ПСЖ» — за 1.73.

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    «ПСЖ» нужна победа, чтобы остаться на первом месте и избежать в 1/8 финала встречи с серьезным соперником. «Ювентус» же в случае потери очков рискует завершить групповой этап на последней строчке, пролетев даже мимо Лиги Европы.

    Но интрига здесь отсутствует. Нынешний «Ювентус» не готов конкурировать с такой машиной, как «ПСЖ».

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,0) за 2.22.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «ПСЖ» в обоих таймах за 2.36.

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    «Ювентус» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» нокаутирует «Ювентус»?
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