«Ювентус» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь три очка.

«Юве» впервые с 2013 года не смог выйти в плей-офф ЛЧ. Но сюрпризом это вряд ли можно назвать с учетом того, как ужасно в этом сезоне играет туринский клуб.

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На прошлой неделе «Ювентус» проиграл на поле «Бенфике» в матче-триллере. Команда Массимилиано Аллегри уступала 1:4, отыграла два мяча, но уйти от поражения так и не смогли.

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Настоящим потрясением для болельщиков «Ювентуса» стало гостевое поражение от «Маккаби» (0:2). Именно после этого стало ясно, что «Старая синьора» в этом сезоне оказалась не готова к ЛЧ.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» тем временем занимает первое место в группе, набрав в пяти турах 11 очков. Но «Бенфику» чемпион Франции опережает только по дополнительным показателям.

В прошлом туре «ПСЖ» разорвал «Маккаби», забив в ворота команды из Хайфы семь мячей. Главным героем стал Лео Месси, забивший два мяча и сделавший два ассиста.

Вскоре после этого «Париж» выиграл дома у «Труа» — 4:3. И снова забивали и Месси, и Неймар, и Мбаппе.

Самыми сложными для «ПСЖ» были два матча против «Бенфики» — обе завершились вничью 1:1.

«ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне (14 побед и четыре ничьи).

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «ПСЖ» — за 1.73.

«ПСЖ» нужна победа, чтобы остаться на первом месте и избежать в 1/8 финала встречи с серьезным соперником. «Ювентус» же в случае потери очков рискует завершить групповой этап на последней строчке, пролетев даже мимо Лиги Европы.

Но интрига здесь отсутствует. Нынешний «Ювентус» не готов конкурировать с такой машиной, как «ПСЖ».

Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,0) за 2.22.

Также можно рассмотреть ставку на голы «ПСЖ» в обоих таймах за 2.36.