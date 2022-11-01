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    «Халл Сити» огорчит «мидлов»

    «Халл Сити» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Чемпионшип, 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Мидлсбро»
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    Реган Слэйтер
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 22:45 мск. «Халл Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Ноября 2022 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Халл Сити»

    «Халл Сити» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее 16 место в турнирной таблице этот факт полностью подтверждает.

    Основной проблемой команды является слабая реализация. В 16 матчах игроки «Халл Сити» настреляли только 20 мячей.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Мидлсбро

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    В своем последнем поединке «Халл Сити» добыл яркую победу. На выезде был обыгран «Ротерхэм» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    «Халл Сити» традиционно успешно играет с «Мидлсбро». Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

    «Мидлсбро»

    Эта команда борется за выживание в Чемпионшип. Текущее 21 место говорит обо всей серьезности ситуации.

    «Мидлсбро» лишь по дополнительным показателям опережает находящийся в опасной зоне «Ковентри». Правда, команда выиграла только 25% своих матчей.

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    • Минувший тур принес «мидлам» один зачетный балл. «Мидлсбро» дома не сумел переиграть «Хаддерсфилд» (0:0).

    До того команда элегантно одолела «Уиган» (1:4). Так что «мидлы» постепенно выбираются из психологической ямы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мидлсбро» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Халл Сити» — за 2.70.

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    «Халл Сити» наверняка будет действовать первым номером. «Мидлсбро» прибавил в последних матчах.

    Фактор своего поля поможет «Халлу» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Халл Сити» с коэффициентом 2.70.

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    «Халл Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. «Халл Сити» огорчит «мидлов»
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