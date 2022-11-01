«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 22:45 мск. «Халл Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл Сити» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее 16 место в турнирной таблице этот факт полностью подтверждает.

Основной проблемой команды является слабая реализация. В 16 матчах игроки «Халл Сити» настреляли только 20 мячей.

Коэффициенты матча Халл Сити — Мидлсбро 1X2Новым игрокам 3.103.352.30Фрибет$40

В своем последнем поединке «Халл Сити» добыл яркую победу. На выезде был обыгран «Ротерхэм» (2:4).

Все прогнозы на футбол

«Халл Сити» традиционно успешно играет с «Мидлсбро». Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

«Мидлсбро»

Эта команда борется за выживание в Чемпионшип. Текущее 21 место говорит обо всей серьезности ситуации.

«Мидлсбро» лишь по дополнительным показателям опережает находящийся в опасной зоне «Ковентри». Правда, команда выиграла только 25% своих матчей.

Минувший тур принес «мидлам» один зачетный балл. «Мидлсбро» дома не сумел переиграть «Хаддерсфилд» (0:0).

До того команда элегантно одолела «Уиган» (1:4). Так что «мидлы» постепенно выбираются из психологической ямы.

Прогноз и ставка

На победу «Мидлсбро» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Халл Сити» — за 2.70.

«Халл Сити» наверняка будет действовать первым номером . «Мидлсбро» прибавил в последних матчах.

Фактор своего поля поможет «Халлу» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Халл Сити» с коэффициентом 2.70.