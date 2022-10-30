ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобедители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы Петр ЯнЭто было ограбление века. Петра Яна несправедливо лишили победы над Шоном О’Мэлли
  • 23:57
    • «Мальорка» и «Эспаньол» сыграли вничью
  • 23:56
    • «Ланс» всухую победил «Тулузу» на старте 13-го тура Лиги 1
    Все новости спорта

    «Арсенал» останется на вершине таблицы

    «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Ставки (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Ноттингем Форест Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Арсенала»
    30 октября в Лондоне «Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в рамках матча 14-го тура АПЛ. Встреча начнется в 17:00 мск. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2022 года

    «Арсенал»

    Прошло 11 матчей и «канониры» по-прежнему первые в таблице. Они имеют 28 очков и опережают «Манчестер Сити» на 2 пункта.

    В прошлом туре «Арсенал» первый раз в сезоне сыграл вничью. 23 октября команда Микеля Артеты разошлась миром с «Саутгемптоном» (1:1). 27 октября хозяева продолжили потерю очков, но уже в Лиге Европы, где уступили ПСВ 0:2. Тем не менее лондонцы обеспечили себе участие в плей-офф.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ноттингем Форест

    1X2Новым игрокам
  • 1.196.7015.00Фрибет$40
    •

    Если говорить только про АПЛ, то в последних турах чемпионата «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» (3:1), «Ливерпуль» (3:2) и «Лидс» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Александр Зинченко и Маркиньос под вопросом. Эмиль Смит-Роу точно не поможет «канонирам».

    «Ноттингем Форест»

    Гости замыкают турнирную таблицу, имея 9 очков на счету. В прошлом туре они выиграли свой второй матч в сезоне АПЛ, обыграв «Ливерпуль» (1:0).

    Это была единственная победа «Ноттингем Форест» в октябре. Месяц начался для команды с поражения от «Лестера» (0:4). Позже была ничья с «Астон Виллой» (1:1).

  • Новая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
  • «Астон Вилла» наняла Унаи Эмери, но как он изменился с тех пор, как возглавил «Вильярреал»?
  • 27/10/2022

    • До победы над «Ливерпулем» «Форест» проиграли «Вулверхэмптону» (0:1) и разошлись нулевой ничьей с «Брайтоном».

    Среди травмированных у гостей Харри Тоффоло и Джек Колбэк.

    Прогноз и ставка

    На своем поле «канониры» победили во всех 5 матчах турнира. Так что аутсайдеру будет крайне непросто. Тем более что от результата зависит лидерство «красно-белых» в группе.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Котировки говорят, что «Арсенал» должен относительно легко обыграть «Ноттингем Форест». Цифры такие: 1.22 и 13.0.

    Более слабым соперникам «Арсенал» обычно забивает больше гола. При этом гости забили всего один мяч на выезде на 6 туров. Таким образом, «канониры» могут выиграть с уверенным отрывом. Ставка на победу «Арсенала» с форой -2 принимается с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.52
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Филадельфия Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.34
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио Спёрс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Финикс Санз — Нью-Орлена
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ворскла — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» останется на вершине таблицы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры