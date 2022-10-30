30 октября в Лондоне «Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в рамках матча 14-го тура АПЛ. Встреча начнется в 17:00 мск. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Прошло 11 матчей и «канониры» по-прежнему первые в таблице. Они имеют 28 очков и опережают «Манчестер Сити» на 2 пункта.

В прошлом туре «Арсенал» первый раз в сезоне сыграл вничью. 23 октября команда Микеля Артеты разошлась миром с «Саутгемптоном» (1:1). 27 октября хозяева продолжили потерю очков, но уже в Лиге Европы, где уступили ПСВ 0:2. Тем не менее лондонцы обеспечили себе участие в плей-офф.

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Если говорить только про АПЛ, то в последних турах чемпионата «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» (3:1), «Ливерпуль» (3:2) и «Лидс» (1:0).

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Александр Зинченко и Маркиньос под вопросом. Эмиль Смит-Роу точно не поможет «канонирам».

«Ноттингем Форест»

Гости замыкают турнирную таблицу, имея 9 очков на счету. В прошлом туре они выиграли свой второй матч в сезоне АПЛ, обыграв «Ливерпуль» (1:0).

Это была единственная победа «Ноттингем Форест» в октябре. Месяц начался для команды с поражения от «Лестера» (0:4). Позже была ничья с «Астон Виллой» (1:1).

До победы над «Ливерпулем» «Форест» проиграли «Вулверхэмптону» (0:1) и разошлись нулевой ничьей с «Брайтоном».

Среди травмированных у гостей Харри Тоффоло и Джек Колбэк.

Прогноз и ставка

На своем поле «канониры» победили во всех 5 матчах турнира. Так что аутсайдеру будет крайне непросто. Тем более что от результата зависит лидерство «красно-белых» в группе.

Котировки говорят, что «Арсенал» должен относительно легко обыграть «Ноттингем Форест». Цифры такие: 1.22 и 13.0.

Более слабым соперникам «Арсенал» обычно забивает больше гола. При этом гости забили всего один мяч на выезде на 6 туров. Таким образом, «канониры» могут выиграть с уверенным отрывом. Ставка на победу «Арсенала» с форой -2 принимается с коэффициентом 2.00.