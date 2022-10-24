ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Динамо»Юбилей Смолова. «Динамо» раскатало «Локомотив» в столичном дерби «Унион Берлин» — главная сенсация БундеслигиКак «Унион Берлин» творит чудо Никита КучеровНХЛ. «Тампа» выиграла у «Флориды», Кучеров набрал два очка, «Колорадо» уступил «Сиэтлу»
  • 00:00
    • Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде
  • 23:25
    • Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона, финишировав Ти Джея Диллашоу во втором раунде
  • 23:02
    • Петр Ян проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли
  • 23:58
    • «Реал» обыграл «Севилью», у Винисиуса два ассиста
  • 21:29
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Челси»
  • 20:56
    • «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»
  • 00:17
    • «Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на вторую строчку таблицы Лиги 1
    Все новости спорта

    Одолеет ли «Вест Хэм» «Борнмут»?

    «Вест Хэм» — «Борнмут». Ставки (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вест Хэм» идет на 14 месте
    24 октября «Вест Хэм» примет «Борнмут» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Старт встречи в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Октября 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем находится на 14-й строчке после 11 сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    «Молотобойцы» провалили старт сезона, писали даже о том, что руководство клуба задумалось об увольнении Дэвида Мойеса, но шотландец остается у руля.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Борнмут

    1X2Новым игрокам
  • 1.534.106.40Фрибет$40
    •

    До прошлого тура лондонцы ни разу не проигрывали в пяти матчах, при этом одержав четыре победы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Неудачная серия коллектива прервалась в прошлой игре, в которой он уступил «Ливерпулю» (0:1).

    «Борнмут»

    После 11 матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 13 баллов и занимают 13 строчку в турнирной таблице.

    «Борнмут» добился трех выигрышей, четырежды сыграли вничью и четырежды уступал. Первые три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».

  • Месси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась
  • Изучаем ранних фаворитов в борьбе за самую престижную футбольную награду
  • 18/10/2022

    • В прошлом туре английской Премьер-лиги коллектив потерпел поражение на своем поле «Саутгемптону» с результатом 0:1.

    Эта неудача прервала серию клуба без поражений в шесть поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Труа — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бохум — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вест Хэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Вест Хэм» «Борнмут»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры