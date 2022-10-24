24 октября «Вест Хэм» примет «Борнмут» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Старт встречи в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем находится на 14-й строчке после 11 сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

«Молотобойцы» провалили старт сезона, писали даже о том, что руководство клуба задумалось об увольнении Дэвида Мойеса, но шотландец остается у руля.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.534.106.40Фрибет$40

До прошлого тура лондонцы ни разу не проигрывали в пяти матчах, при этом одержав четыре победы.

Все прогнозы на АПЛ

Неудачная серия коллектива прервалась в прошлой игре, в которой он уступил «Ливерпулю» (0:1).

«Борнмут»

После 11 матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 13 баллов и занимают 13 строчку в турнирной таблице.

«Борнмут» добился трех выигрышей, четырежды сыграли вничью и четырежды уступал. Первые три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».

В прошлом туре английской Премьер-лиги коллектив потерпел поражение на своем поле «Саутгемптону» с результатом 0:1.

Эта неудача прервала серию клуба без поражений в шесть поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.