18 октября в Борнмуте состоится матч 12-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

После 10 матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 13 баллов и занимают 10 строчку в турнирной таблице.

«Борнмут» добился трех выигрышей, четырежды сыграли вничью и трижды уступал. Причем все три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».

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В минувшем туре английской Премьер-лиги коллектив не сумел победить на выезде «Фулхэм» с результатом 2:2.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у клуба серия без поражений в шесть поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» тем временем находится на 18-й строчке в зоне вылета, набрав в 10 матчах восемь очков.

Пока что «Святые» не впечатляют. В отдельных играх они выглядели более-менее, но в целом — это пока явный провал.

Клуб набрал лишь один балл в пяти предыдущих матчах АПЛ. Этот пункт команда Ральфа Хазенхюттля набрала в прошлом туре, проиграв четыре прошлых матча.

Южане забили лишь три мяча в пяти предыдущих играх на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 3,60.