«Борнмут»
После 10 матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 13 баллов и занимают 10 строчку в турнирной таблице.
«Борнмут» добился трех выигрышей, четырежды сыграли вничью и трижды уступал. Причем все три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».
Коэффициенты матча Борнмут — Саутгемптон
В минувшем туре английской Премьер-лиги коллектив не сумел победить на выезде «Фулхэм» с результатом 2:2.
На сегодня у клуба серия без поражений в шесть поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» тем временем находится на 18-й строчке в зоне вылета, набрав в 10 матчах восемь очков.
Пока что «Святые» не впечатляют. В отдельных играх они выглядели более-менее, но в целом — это пока явный провал.
Клуб набрал лишь один балл в пяти предыдущих матчах АПЛ. Этот пункт команда Ральфа Хазенхюттля набрала в прошлом туре, проиграв четыре прошлых матча.
Южане забили лишь три мяча в пяти предыдущих играх на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 3,60.