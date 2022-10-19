ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФелишТрансферный дайджест. 11 — 17 октября Мохамед СалахЗаколдованный «Энфилд». Холанн остался в тени Салаха «Арсенал» — лидер АПЛ «Арсенал» — МС. Битва лидеров переносится
  • 23:00
    • Бензема — обладатель «Золотого мяча-2022»
  • 23:30
    • «Ман Сити» признан лучшим клубом прошлого сезона
  • 22:43
    • Левандовский стал первым обладателем награды имени Герда Мюллера
  • 00:25
    • «Фиорентина» сыграла вничью с «Лечче»
  • 00:12
    • «Вильярреал» выиграл у «Осасуны» благодаря дублю Данжумы
  • 22:56
    • Куртуа получил премию Льва Яшина
    Все новости спорта

    Прекратится ли беспроигрышная серия «Борнмута»?

    «Борнмут» — «Саутгемптон». Ставки (к. 3.60) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Борнмут» занимает 10 место
    18 октября в Борнмуте состоится матч 12-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 21:30 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    «Борнмут»

    После 10 матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 13 баллов и занимают 10 строчку в турнирной таблице.

    «Борнмут» добился трех выигрышей, четырежды сыграли вничью и трижды уступал. Причем все три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».

    Коэффициенты матча Борнмут — Саутгемптон

    1X2Новым игрокам
  • 2.703.302.65Фрибет$40
    •

    В минувшем туре английской Премьер-лиги коллектив не сумел победить на выезде «Фулхэм» с результатом 2:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у клуба серия без поражений в шесть поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» тем временем находится на 18-й строчке в зоне вылета, набрав в 10 матчах восемь очков.

    Пока что «Святые» не впечатляют. В отдельных играх они выглядели более-менее, но в целом — это пока явный провал.

  • Трансферный дайджест. 11 — 17 октября
  • Недовольный Фелиш, замена Бускетсу, новый фулл-бек для «Челси»
  • Вчера

    • Клуб набрал лишь один балл в пяти предыдущих матчах АПЛ. Этот пункт команда Ральфа Хазенхюттля набрала в прошлом туре, проиграв четыре прошлых матча.

    Южане забили лишь три мяча в пяти предыдущих играх на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 3,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брайтон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. Прекратится ли беспроигрышная серия «Борнмута»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры