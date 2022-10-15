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    Порадуют ли «быки» краснодарцев победой над «Ахматом»?

    «Краснодар» — «Ахмат». Ставка (к. 2.24) и прогноз на РПЛ 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ахмат»
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    «Краснодар»
    В субботу, 15 октября, пройдет матч 13-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом». Матч на арене «Краснодар» начнется в 16:30 (мск). «Краснодар» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 16:30 Ахмат Ахмат
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    «Краснодар»

    Подопечные Александра Сторожука в начале сентября разгромно проиграли в выездном матче РПЛ с ЦСКА (1:4), а потом в матче Кубка России в Москве поделили очки с «Локомотивом» (2:2).

    Перед международным перерывом кубанский клуб в рамках чемпионата России победил дома «Химки» со счетом 3:1, а вернулся домашней кубковой победой над «Пари НН» (2:0).

    Коэффициенты матча Краснодар — Ахмат

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    В последних матчах чемпионата России «Быки» в гостях разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0), а потом в южном дерби проиграли на выезде «Ростову» (2:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 21 очком после 12 туров «Краснодар» идет на 5-м месте. Разница мячей 23-17, Эдуард Сперцян забил 8 голов. Не сыграют Петров, Черников и Кайо.

    «Ахмат»

    В середине сентября был уволен главный тренер Андрей Талалаев. Под руководством и.о. главного тренера Юрия Нагайцева «Ахмат» вырвал выездную победу у «Урала» (2:1),

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    • Затем на пост наставника команды был утвержден Сергей Ташуев, который начал с домашних побед над «Ростовом» (3:1) в Кубке России и «Динамо» (2:1) в РПЛ.

    В последнем матче грозненский клуб на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), открыв счет в первом тайме, но дважды пропустив после перерыва.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 туров РПЛ «Ахмат» с 17 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 18-19, Мохамед Конате забил 4 гола. Не сыграют Нижич и Тодорович.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ахмата» — 3.35.

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    В прошлом сезоне «Краснодар» победил на выезде 2:0, а дома сыграл 1:1. В пяти последних очных встречах команды одержали по 2 победы и раз сыграли вничью.

    В Краснодаре грозненцы одержали две победы и потерпели два поражения в 5 последних матчах. Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.60 и ТБ 2,5 за 1.72.

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    «Краснодар» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Порадуют ли «быки» краснодарцев победой над «Ахматом»?
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