«Краснодар»
Подопечные Александра Сторожука в начале сентября разгромно проиграли в выездном матче РПЛ с ЦСКА (1:4), а потом в матче Кубка России в Москве поделили очки с «Локомотивом» (2:2).
Перед международным перерывом кубанский клуб в рамках чемпионата России победил дома «Химки» со счетом 3:1, а вернулся домашней кубковой победой над «Пари НН» (2:0).
Коэффициенты матча Краснодар — Ахмат
В последних матчах чемпионата России «Быки» в гостях разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0), а потом в южном дерби проиграли на выезде «Ростову» (2:3).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 21 очком после 12 туров «Краснодар» идет на 5-м месте. Разница мячей 23-17, Эдуард Сперцян забил 8 голов. Не сыграют Петров, Черников и Кайо.
«Ахмат»
В середине сентября был уволен главный тренер Андрей Талалаев. Под руководством и.о. главного тренера Юрия Нагайцева «Ахмат» вырвал выездную победу у «Урала» (2:1),
Затем на пост наставника команды был утвержден Сергей Ташуев, который начал с домашних побед над «Ростовом» (3:1) в Кубке России и «Динамо» (2:1) в РПЛ.
В последнем матче грозненский клуб на выезде проиграл «Оренбургу» (1:2), открыв счет в первом тайме, но дважды пропустив после перерыва.
После 12 туров РПЛ «Ахмат» с 17 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 18-19, Мохамед Конате забил 4 гола. Не сыграют Нижич и Тодорович.
Прогноз и ставка
На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ахмата» — 3.35.
В прошлом сезоне «Краснодар» победил на выезде 2:0, а дома сыграл 1:1. В пяти последних очных встречах команды одержали по 2 победы и раз сыграли вничью.
В Краснодаре грозненцы одержали две победы и потерпели два поражения в 5 последних матчах. Прогноз:
Интересны варианты ставок