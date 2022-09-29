«Спартак» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 20:30 мск. «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Спартаковцы являются действующими обладателями Кубка России. Вот и новый турнир команда начала блестяще.

В предыдущем туре «Спартак» добыл три очка. Дома москвичи разгромили «Факел» со счетом 3:0.

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Выиграли «красно-белые» и в РПЛ. Причем победа была достигнута в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0).

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«Спартак» в последнее время крайне сложно играет против «Зенит». Из пяти последних поединков проиграно четыре.

«Зенит»

Петербуржцы несутся к очередному чемпионскому титулу. А вот в Кубке команда Сергея Семака пока не блещет: 3 очка в двух матчах.

В минувшем туре Кубка «Зенит» сенсационно уступил. Причем с «Крыльями Советов» (2:0) играл довольно крепкий состав, пусть и не до конца основной.

После того зенитовцы добыли три очка в чемпионате. На выезде «Зенит» переиграл «Динамо» (0:2).

В этом поединке «Зенит» явно намеревается продолжить успешную серию матчей со «Спартаком». Так что Семак наверняка выставит в основе всех лидеров.

Ставка

На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу «Спартака» — за 4.16.

«Спартак» наверняка будет активно атаковать.

«Зенит» мотивирован исправиться за неудачу в Самаре .

В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.40. Для остальных — более умеренный прогноз.