«Спартак»
Спартаковцы являются действующими обладателями Кубка России. Вот и новый турнир команда начала блестяще.
В предыдущем туре «Спартак» добыл три очка. Дома москвичи разгромили «Факел» со счетом 3:0.
Коэффициенты матча Спартак — Зенит
Выиграли «красно-белые» и в РПЛ. Причем победа была достигнута в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0).
«Спартак» в последнее время крайне сложно играет против «Зенит». Из пяти последних поединков проиграно четыре.
«Зенит»
Петербуржцы несутся к очередному чемпионскому титулу. А вот в Кубке команда Сергея Семака пока не блещет: 3 очка в двух матчах.
В минувшем туре Кубка «Зенит» сенсационно уступил. Причем с «Крыльями Советов» (2:0) играл довольно крепкий состав, пусть и не до конца основной.
После того зенитовцы добыли три очка в чемпионате. На выезде «Зенит» переиграл «Динамо» (0:2).
В этом поединке «Зенит» явно намеревается продолжить успешную серию матчей со «Спартаком». Так что Семак наверняка выставит в основе всех лидеров.
Ставка
На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу «Спартака» — за 4.16.
«Спартак» наверняка будет активно атаковать.
«Зенит»
В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.40. Для остальных — более умеренный прогноз.