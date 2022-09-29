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    «Спартак» и «Зенит» выдадут результативный первый тайм

    «Спартак» — «Зенит». Дерзкая ставка за 5.40 на матч Кубка России 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Зенит»
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    Миха Мевля
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 20:30 мск. «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 29 Сентября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:30 Зенит Зенит
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    «Спартак»

    Спартаковцы являются действующими обладателями Кубка России. Вот и новый турнир команда начала блестяще.

    В предыдущем туре «Спартак» добыл три очка. Дома москвичи разгромили «Факел» со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Спартак — Зенит

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    Выиграли «красно-белые» и в РПЛ. Причем победа была достигнута в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Спартак» в последнее время крайне сложно играет против «Зенит». Из пяти последних поединков проиграно четыре.

    «Зенит»

    Петербуржцы несутся к очередному чемпионскому титулу. А вот в Кубке команда Сергея Семака пока не блещет: 3 очка в двух матчах.

    В минувшем туре Кубка «Зенит» сенсационно уступил. Причем с «Крыльями Советов» (2:0) играл довольно крепкий состав, пусть и не до конца основной.

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    • После того зенитовцы добыли три очка в чемпионате. На выезде «Зенит» переиграл «Динамо» (0:2).

    В этом поединке «Зенит» явно намеревается продолжить успешную серию матчей со «Спартаком». Так что Семак наверняка выставит в основе всех лидеров.

    Ставка

    На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу «Спартака» — за 4.16.

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    «Спартак» наверняка будет активно атаковать.

    «Зенит» мотивирован исправиться за неудачу в Самаре.

    В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.40. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка (5.40), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» и «Зенит» выдадут результативный первый тайм
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