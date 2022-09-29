В четверг, 29 сентября, московский «Спартак» примет петербургский «Зенит» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «Открытие Арене» начнется в 20:30 (мск). «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В матче 1-го тура Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле одолели «Крылья Советов» (1:0), а потом в РПЛ уступили дома «Зениту» (1:2), хотя и вели по ходу первого тайма.

Затем столичный клуб в рамках РПЛ на выезде проиграл «Ростову» (2:4), а в Кубке России на своем поле разгромил «Факел» (3:0).

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В последнем матче чемпионата России красно-белые на своем поле одолели столичный «Локомотив» — 1:0.

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С 19 очками «Спартак» идет пятым в таблице РПЛ. Разница мячей 22-11, Промес забил 8 голов. Не сыграют Мозес, Зиньковский, Литвинов и Мартинс.

«Зенит»

На старте группового этапа Кубка России команда Сергея Семака на своем поле без проблем справилась с «Факелом» (2:1), а потом одержала волевую победу на «Открытие Арене».

Затем питерцы дома уничтожили «Оренбург» (8:0) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

Перед международным перерывом сине-бело-голубые на выезде в Москве взяли верх над столичным «Динамо» — 2:0.

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С 26 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 25-3, Малком забил 6 голов, еще по 5 у Вендела и Мостового. Может не сыграть Барриос.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Зенита» — 2.27.

В последних пяти очных встречах четыре раза победил «Зенит». причем три раза с крупным счетом, но длишь раз — всухую. Еще раз команды сыграл вничью 1:1.

На «Открытие Арене» питерцы выиграли 2 из последних 5 матчей, еще трижды сыграли вничью. Прогноз: «Зенит» не проиграет и обе забьют .