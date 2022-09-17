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    Прервут ли «Крылья» серию домашних побед ростовчан?

    «Ростов» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.27) и прогноз на РПЛ 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Крылья Советов»
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    «Ростов»
    В субботу, 17 сентября, пройдет матч 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Крылья Советов». Встреча на арене «Ростов» начнется в 16:30 (мск). «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Сентября 2022 года
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    «Ростов»

    Трехматчевая победная серия ростовчан прервалась двумя домашними ничьими, сначала с «Сочи» (2:2), когда дончане ушли от поражения в компенсированное время, а потом и с ЦСКА (0:0).

    Затем команда Валерия Карпина в рамках Кубка России одержала домашнюю победу над «Динамо» (2:0), а в РПЛ на выезде одолела «Торпедо» (1:0).

    Коэффициенты матча Ростов — Крылья Советов

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    В последних матчах «Ростов» в чемпионате России дома взял верх над «Спартаком» (4:2), а в Кубке на своем поле справился с «Оренбургом» (3:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 19 очками после 9-х туров «Ростов» занимает 3-е место в таблице. Разница мячей 17-11, у Комличенко 4 гола, еще 5 у Полоза.

    «Крылья Советов»

    В августе самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1) и на выезде победили «Ахмат» (2:1).

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    • Затем, в матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Игоря Осинькина на выезде проиграли «Спартаку» (0:1), а в матче РПЛ на своем поле проиграли ЦСКА (0:1).

    В последних матчах «Крылья» на выезде разошлись миром с «Химками» (0:0) в рамках РПЛ, а в Кубке неожиданно для всех победили дома «Зенит» (2:0) .

    Календарь и таблица РПЛ

    С 10 очками и разницей мячей 9-12 «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Крыльев Советов» — 3.90.

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    В прошлом сезоне «Крылья» победили дома со счетом 4:2 и проиграли на выезде со счетом 0:1. В пяти последних очных матчах команды по два раза победили и раз сыграли вничью.

    Пять последних выездов в Ростов завершились для самарцев поражениями в трех случах и победой — в одном. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.87.

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    «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервут ли «Крылья» серию домашних побед ростовчан?
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