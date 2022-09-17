В субботу, 17 сентября, пройдет матч 10-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Крылья Советов». Встреча на арене «Ростов» начнется в 16:30 (мск). «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Трехматчевая победная серия ростовчан прервалась двумя домашними ничьими, сначала с «Сочи» (2:2), когда дончане ушли от поражения в компенсированное время, а потом и с ЦСКА (0:0).

Затем команда Валерия Карпина в рамках Кубка России одержала домашнюю победу над «Динамо» (2:0), а в РПЛ на выезде одолела «Торпедо» (1:0).

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В последних матчах «Ростов» в чемпионате России дома взял верх над «Спартаком» (4:2), а в Кубке на своем поле справился с «Оренбургом» (3:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 19 очками после 9-х туров «Ростов» занимает 3-е место в таблице. Разница мячей 17-11, у Комличенко 4 гола, еще 5 у Полоза.

«Крылья Советов»

В августе самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1) и на выезде победили «Ахмат» (2:1).

Затем, в матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Игоря Осинькина на выезде проиграли «Спартаку» (0:1), а в матче РПЛ на своем поле проиграли ЦСКА (0:1).

В последних матчах «Крылья» на выезде разошлись миром с «Химками» (0:0) в рамках РПЛ, а в Кубке неожиданно для всех победили дома «Зенит» (2:0) .

Календарь и таблица РПЛ

С 10 очками и разницей мячей 9-12 «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Крыльев Советов» — 3.90.

В прошлом сезоне «Крылья» победили дома со счетом 4:2 и проиграли на выезде со счетом 0:1. В пяти последних очных матчах команды по два раза победили и раз сыграли вничью.

Пять последних выездов в Ростов завершились для самарцев поражениями в трех случах и победой — в одном. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч .