В пятницу, 16 сентября, в рамках 8-го тура АПЛ-2022/23 «Ноттингем Форест» на своем поле сыграет против лондонского «Фулхэма». Начало — в 22:00 по мск. «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» вернулся в элиту английского футбола спустя 23 года. Команда финишировала четвертой в Чемпионшипе, но через матчи плей-офф смогла добыть билет в АПЛ.

«Лесники» в трансферное окно подписали почти два десятка новичком, правда, многих взяв в аренду. Однако первый матч нового сезона они проиграли, уступив на выезде «Ньюкаслу» 0:2.

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Затем они обыграли на своей территории «Вест Хэм» со счетом 1:0 и расписали выездную мировую с «Эвертоном», сыграв 1:1. Но последующие три поединка команда провела неудачно, проиграв их все.

Календарь и таблица АПЛ

В этот неудачный период «Ноттингем» уступил 0:6 на выезде «Ман Сити», а также дома 0:2 «Тоттенхэму» и 2:3 «Борнмуту». С четырьмя очками клуб идет пока предпоследним.

«Фулхэм»

«Фулхэм» также прошлый сезон провел в первом английском дивизионе и смог выиграть его, благодаря чему после годового перерыва вернулся в Премьер-лигу.

Начали «дачники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, где обыграли дома 3:2 «Брентфорд» и дважды сыграли вничью, в том числи и на своем поле с «Ливерпулем» — 2:2.

В последующих трех игровых днях лондонцы уступили в выездных встречах по 1:2 «арсеналу» и «Тоттенхэму», а между этими поединками одолели в родных стенах «Брайтон» 2:1.

В 8 очками «Фулхэм» идет в середине турнирки АПЛ. В минувшем сезоне данные клубы обменялись гостевыми викториями — 0:4 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.58.

На викторию «Ноттингем Форест» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.58.

На старте сезона обе команды демонстрируют довольно-таки результативные поединки, зачастую пробивая тотал мячей в 2,5. Прогнозируем, что и на этот раз игра данных соперников будет носить верховой характер.