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    ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»

    ПСЖ — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ювентус»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 06 Сентября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    ПСЖ

    У парижан прекрасная атака, что общеизвестно. И даже травма Мауро Икарди не меняет этой диспозиции.

    В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ вновь победил. «Нант» был обыгран легко и непринужденно (0:3).

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ювентус

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    Причем две своих последних виктории парижане добыли со счетом 3:0. Да и вообще, во Франции команде нет равных.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Матчи с «Ювентусом» для парижан всегда сродни кошмару. ПСЖ еще ни разу не обыгрывал туринский клуб.

    «Ювентус»

    «Старая Сеньора» нынешний сезон начала не столь успешно. В 5 турах Серии А туринцы набрали всего 9 очков.

    Вот и в минувшем туре «Ювентус» потерял драгоценные очки. На выезде туринцы не смогли одолеть «Фиорентину» (1:1).

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    • Зато неплохо вписался в игру команды Аркадиуш Милик. Поляк в трех матчах отличился двумя голами.

    В этом поединке итальянцы наверняка сыграют на своих козырях. Туринцы прекрасно обороняются, пропустив лишь 2 мяча в своем чемпионате.

    Ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Ювентуса» — за 7.50.

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    ПСЖ в последних матчах выглядит убедительно.

    «Ювентус» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке, но победить не удастся никому. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ПСЖ — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
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