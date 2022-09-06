ПСЖ
У парижан прекрасная атака, что общеизвестно. И даже травма Мауро Икарди не меняет этой диспозиции.
В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ вновь победил. «Нант» был обыгран легко и непринужденно (0:3).
Коэффициенты матча ПСЖ — Ювентус
Причем две своих последних виктории парижане добыли со счетом 3:0. Да и вообще, во Франции команде нет равных.
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Матчи с «Ювентусом» для парижан всегда сродни кошмару. ПСЖ еще ни разу не обыгрывал туринский клуб.
«Ювентус»
«Старая Сеньора» нынешний сезон начала не столь успешно. В 5 турах Серии А туринцы набрали всего 9 очков.
Вот и в минувшем туре «Ювентус» потерял драгоценные очки. На выезде туринцы не смогли одолеть «Фиорентину» (1:1).
Зато неплохо вписался в игру команды Аркадиуш Милик. Поляк в трех матчах отличился двумя голами.
В этом поединке итальянцы наверняка сыграют на своих козырях. Туринцы прекрасно обороняются, пропустив лишь 2 мяча в своем чемпионате.
Ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Ювентуса» — за 7.50.
ПСЖ в последних матчах выглядит убедительно.
«Ювентус»
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке, но победить не удастся никому. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.