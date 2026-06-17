В этом экспрессе рассмотрим матчи группового этапа ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.02.

Узбекистан — Колумбия

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Узбекистана вошла в историю как первая команда из Центральной Азии, сумевшая пробиться в финальную часть чемпионата мира. Путёвка на мундиаль была завоёвана вполне заслуженно: в непростой группе азиатского отбора узбеки финишировали на втором месте, уступив лишь Ирану. В соперниках также были Катар, ОАЭ, Кыргызстан и КНДР. Особенно впечатляюще выглядела игра команды в обороне — всего семь пропущенных мячей стали лучшим показателем среди всех участников группы.

Однако результаты против сильнейших соперников показали, что с командами высокого уровня «белым волкам» приходится непросто. В шести матчах против Ирана и Катара, которые также пробились на чемпионат мира, Узбекистан сумел добиться лишь одной победы, разгромив катарцев со счётом 3:0 на своём поле.

Во время квалификационного цикла в команде произошли серьёзные изменения. Словенский специалист Сречко Катанец был вынужден покинуть пост главного тренера по состоянию здоровья, а завершал отборочный турнир Тимур Кападзе, под руководством которого сборная не потерпела ни одного поражения. Тем неожиданнее стало назначение перед чемпионатом мира Фабио Каннаваро. Несмотря на громкое имя, итальянский специалист пока не может похвастаться серьёзными тренерскими успехами.

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Колумбийцы подходят к турниру в статусе одного из наиболее опасных представителей Южной Америки. В квалификации команда Нестора Лоренсо сумела опередить такие сборные, как Бразилия и Уругвай, а на последнем Кубке Америки дошла до финала, где лишь в дополнительное время уступила Аргентине. По ходу турнира «кофейщики» стали самой результативной командой соревнования, а перед чемпионатом мира сохранили отличную форму.

В последних матчах колумбийцы проигрывали только серьёзным соперникам уровня Франции и Хорватии, тогда как с командами, уступающими им в классе, стабильно добивались положительных результатов. Но при всех достоинствах у Колумбии есть и слабые стороны. Оборона команды далеко не всегда действует безошибочно.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.60.

Чехия— ЮАР

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Чехии пробилась на чемпионат мира через стыковые матчи, где дважды проявила характер. Сначала чехи в напряжённом противостоянии прошли Ирландию, а затем в серии пенальти сломили сопротивление Дании.

Уже на самом мундиале команда Мирослава Коубека стартовала с поражения от Южной Кореи (1:2), хотя по игре вполне могла рассчитывать как минимум на ничью. Чехи традиционно сделали ставку на физическую мощь, стандарты и верховые единоборства, благодаря чему сумели первыми открыть счёт, однако в итоге проиграли.

Южноафриканская сборная также подходит к поединку не в лучшем настроении. На Кубке африканских наций команда вылетела уже в первом раунде плей-офф, уступив Камеруну, а затем не смогла победить ни в одном из четырёх товарищеских матчей перед мировым первенством. На старте чемпионата мира ЮАР проиграла Мексике со счётом 0:2, причём проблемы команды были заметны не только в обороне, но и в организации игры.

Чехия выглядит более организованной и сбалансированной командой. Европейцы обладают серьёзным преимуществом в борьбе на втором этаже, лучше используют стандартные положения и имеют более качественный подбор исполнителей.

Ставка: Победа Чехии за 1.76.

Швейцария — Босния и Герцеговина

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Швейцарии уверенно прошла квалификацию к ЧМ-2026, не потерпев ни одного поражения, набрав 14 очков и заняв первое место в группе. Особенно впечатляет игра в обороне — швейцарцы пропустили всего два мяча за весь отборочный цикл.

Швейцария не делает ставку на яркий атакующий футбол и большое количество голов. Команда предпочитает контролировать темп встречи, насыщать центральную зону, минимизировать ошибки и терпеливо ждать своего момента. В атаке главным ориентиром остаётся Брель Эмболо, который выполняет роль форварда-таранa, помогает команде цепляться за мячи и создавать пространство для партнёров.

Сборная Боснии и Герцеговины стала одним из главных открытий европейского отбора, сумев пройти через сложный плей-офф. Команда выбила Уэльс, а затем сенсационно справилась с Италией, причём оба раза проявив характер в сериях пенальти. Сейчас боснийцы имеют впечатляющую беспроигрышную серию и выглядят очень уверенно психологически.

В первом туре Швейцария не смогла обыграть Катар, а боснийцы разошлись миром с Канадой. Матч ожидается достаточно напряжённым и тактически закрытым. Швейцария обладает качественным составом, однако Босния уже доказала, что способна создавать проблемы даже более сильным соперникам.

Ставка: ТМ 3 за 1.43.

4.02 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.02.