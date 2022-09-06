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    Прервет ли ПСЖ беспроигрышную серию «Ювентуса»?

    ПСЖ — «Ювентус». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ювентус»
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    В этом сезоне Мбаппе забил уже 7 голов
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 06 Сентября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    ПСЖ

    ПСЖ начинает новую попытку завоевать главный трофей европейского клубного футбола после 10-го в истории чемпионства во Франции.

    Коллектив начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 16 очков и занимает привычное первое место в таблице.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ювентус

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    Парижане как и прежде забивают с частотой выстрелов пулемета. В 6 матчах игроки ПСЖ забили 24 мяча.

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    Состав парижан начинен звездами первой величины. Причем Килиан Мбаппе отличился уже 7 голами, а Лионель Месси — тремя.

    «Ювентус»

    Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, а из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала.

    Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились как раз форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

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    • В новом же чемпионате Италии «Старая Сеньора» пока еще не знала горечи поражений, по три раза сыграв вничью и добившись побед. Причем обе виктории были домашними.

    Таким образом «бьянконери» не знает поражений в текущей кампании после пяти поединков. В Серии А они занимают лишь пятую строчку.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    ПСЖ — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли ПСЖ беспроигрышную серию «Ювентуса»?
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