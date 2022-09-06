ПСЖ сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ начинает новую попытку завоевать главный трофей европейского клубного футбола после 10-го в истории чемпионства во Франции.

Коллектив начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 16 очков и занимает привычное первое место в таблице.

Коэффициенты матча ПСЖ — Ювентус 1 1.35 X 5.40 2 8.00 Ставка

Парижане как и прежде забивают с частотой выстрелов пулемета. В 6 матчах игроки ПСЖ забили 24 мяча.

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Состав парижан начинен звездами первой величины. Причем Килиан Мбаппе отличился уже 7 голами, а Лионель Месси — тремя.

«Ювентус»

Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, а из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала.

Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились как раз форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

В новом же чемпионате Италии «Старая Сеньора» пока еще не знала горечи поражений, по три раза сыграв вничью и добившись побед. Причем обе виктории были домашними.

Таким образом «бьянконери» не знает поражений в текущей кампании после пяти поединков. В Серии А они занимают лишь пятую строчку.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.