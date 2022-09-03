В субботу, 3 августа, пройдет матч 8-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи». Встреча на арене «Краснодар» начнется в 18:30 (мск). «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Подопечные Александра Сторожука начали август с того, что разгромили на своем поле «Локомотив» (3:0) а вот выезд в Москву в гости к «Динамо» завершился «сухой» ничьей.

Затем «Быки» победили на своем поле «Оренбург» (2:0) и разгромили на выезде кризисное «Торпедо» со счетом 4:1.

Коэффициенты матча Краснодар — Сочи 1 2.70 X 3.65 2 2.45 Ставка

В последнем матче кубанский клуб в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), проведя в этом матче серьезную ротацию состава.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 14 очками после 7 матчей «Краснодар» идет на 4-м месте. Разница мячей 15-8, Эдуард Сперцян забил 6.

«Сочи»

Август южане начали с того, что дома со счетом 2:1 обыграли «Пари НН», а вот выезд в гости к «Спартаку» закончился разгромом со счетом 0:3.

Затем «Сочи» упустил победу в гостевом матче с «Ростовом» (2:2) и разгромил на своем поле «Химки» со счетом 4:1.

В последнем матче в рамках Кубка России «барсы» неожиданно проиграли на выезде аутсайдеру «Уралу» со счетом 0:2.

Календарь и таблица РПЛ

С 13 очками после 7 туров сочинский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 13-12, Кристиан Нобоа забил 6 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Сочи» — 2.41.

В пяти последних очных встречах команды по 2 раза победили и проиграли. В Краснодаре сочинцы также два раза выиграли и два проиграли в 5 последних дерби.

Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч .