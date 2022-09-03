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    «Краснодар» — «Сочи». Ставка (к. 2.23) и прогноз на РПЛ 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Сочи»
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    «Краснодар»
    В субботу, 3 августа, пройдет матч 8-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи». Встреча на арене «Краснодар» начнется в 18:30 (мск). «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 18:30 Сочи Сочи
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    «Краснодар»

    Подопечные Александра Сторожука начали август с того, что разгромили на своем поле «Локомотив» (3:0) а вот выезд в Москву в гости к «Динамо» завершился «сухой» ничьей.

    Затем «Быки» победили на своем поле «Оренбург» (2:0) и разгромили на выезде кризисное «Торпедо» со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Краснодар — Сочи

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В последнем матче кубанский клуб в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), проведя в этом матче серьезную ротацию состава.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 14 очками после 7 матчей «Краснодар» идет на 4-м месте. Разница мячей 15-8, Эдуард Сперцян забил 6.

    «Сочи»

    Август южане начали с того, что дома со счетом 2:1 обыграли «Пари НН», а вот выезд в гости к «Спартаку» закончился разгромом со счетом 0:3.

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    • Затем «Сочи» упустил победу в гостевом матче с «Ростовом» (2:2) и разгромил на своем поле «Химки» со счетом 4:1.

    В последнем матче в рамках Кубка России «барсы» неожиданно проиграли на выезде аутсайдеру «Уралу» со счетом 0:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 13 очками после 7 туров сочинский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 13-12, Кристиан Нобоа забил 6 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Сочи» — 2.41.

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    В пяти последних очных встречах команды по 2 раза победили и проиграли. В Краснодаре сочинцы также два раза выиграли и два проиграли в 5 последних дерби.

    Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.62 и ТБ 2,5 за 1.74.

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    «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Как закончится южное дерби в Краснодаре?
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