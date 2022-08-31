«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» ужасно начали новый сезон и после трех туров были единственной командой в АПЛ, которая не набрала ни одного очка.

В трех турах АПЛ «Вест Хэм» потерпел три поражения от таких соперников как «Манчестер Сити» (0:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Брайтон» (0:2).

Коэффициенты матча Вест Хэм — Тоттенхэм 1 3.60 X 3.75 2 1.95 Ставка

Тем не менее, в четвертом туре лондонцы смогли взять сразу три балла, переиграв на выезде «Астон Виллу» и поднялись на 16 место.

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Также подопечные Мойеса смогли пробиться в групповой раунд Лиги конференций, не оставив шансов в раунде плей-офф датский «Виборг» (6:1).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» хорошо начали новый сезон чемпионата Англии и в данный момент занимают третье место в турнирной таблице набрав 10 очков после 4-х игр.

Больше удалось набрать только «Арсеналу» (9), который лидирует в таблице. Столь же баллов у «Манчестер Сити», который идет на второй строчке.

«Тоттенхэм» в нынешнем розыгрыше еще не проигрывал своим соперникам и потерял очки лишь в одном матче против «Челси», с которым разошелся ничьей со счетом 2:2.

Лондонцы проводят беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 9 матчей подряд — трижды из этих поединков «шпоры» сыграли вничью и 6 раз обыграли соперников.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,37.