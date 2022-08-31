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    Отберет ли «Вест Хэм» очки у «Тоттенхэма»?

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, АПЛ, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм» идет на третьем месте
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 21:45 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» ужасно начали новый сезон и после трех туров были единственной командой в АПЛ, которая не набрала ни одного очка.

    В трех турах АПЛ «Вест Хэм» потерпел три поражения от таких соперников как «Манчестер Сити» (0:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Брайтон» (0:2).

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Тоттенхэм

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
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    Тем не менее, в четвертом туре лондонцы смогли взять сразу три балла, переиграв на выезде «Астон Виллу» и поднялись на 16 место.

    Все прогнозы на АПЛ

    Также подопечные Мойеса смогли пробиться в групповой раунд Лиги конференций, не оставив шансов в раунде плей-офф датский «Виборг» (6:1).

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» хорошо начали новый сезон чемпионата Англии и в данный момент занимают третье место в турнирной таблице набрав 10 очков после 4-х игр.

    Больше удалось набрать только «Арсеналу» (9), который лидирует в таблице. Столь же баллов у «Манчестер Сити», который идет на второй строчке.

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  • Сегодня

    • «Тоттенхэм» в нынешнем розыгрыше еще не проигрывал своим соперникам и потерял очки лишь в одном матче против «Челси», с которым разошелся ничьей со счетом 2:2.

    Лондонцы проводят беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 9 матчей подряд — трижды из этих поединков «шпоры» сыграли вничью и 6 раз обыграли соперников.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,37.

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    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Вест Хэм» очки у «Тоттенхэма»?
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