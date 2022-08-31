«Вест Хэм»
«Молотобойцы» ужасно начали новый сезон и после трех туров были единственной командой в АПЛ, которая не набрала ни одного очка.
В трех турах АПЛ «Вест Хэм» потерпел три поражения от таких соперников как «Манчестер Сити» (0:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Брайтон» (0:2).
Коэффициенты матча Вест Хэм — Тоттенхэм
Тем не менее, в четвертом туре лондонцы смогли взять сразу три балла, переиграв на выезде «Астон Виллу» и поднялись на 16 место.
Также подопечные Мойеса смогли пробиться в групповой раунд Лиги конференций, не оставив шансов в раунде плей-офф датский «Виборг» (6:1).
«Тоттенхэм»
«Шпоры» хорошо начали новый сезон чемпионата Англии и в данный момент занимают третье место в турнирной таблице набрав 10 очков после 4-х игр.
Больше удалось набрать только «Арсеналу» (9), который лидирует в таблице. Столь же баллов у «Манчестер Сити», который идет на второй строчке.
«Тоттенхэм» в нынешнем розыгрыше еще не проигрывал своим соперникам и потерял очки лишь в одном матче против «Челси», с которым разошелся ничьей со счетом 2:2.
Лондонцы проводят беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 9 матчей подряд — трижды из этих поединков «шпоры» сыграли вничью и 6 раз обыграли соперников.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,37.