«Борнмут»
«Борнмут» по итогам прошедшего сезона смог добыть билет в элиту английского футбола. В Чемпионшипе он стартовал на второй позиции, совсем немного отстав от победителя.
Предсезонные спарринги «вишни» провели не лучшим образом. Сначала команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» 2:1, а после потерпела три поражения подряд — 1:2 от «Браги», 0:1 от «Бристоль Сити» и 1:2 от «Реала Сосьедад».
Коэффициенты матча Борнмут — Арсенал Лондон
На трансферном рынке коллектив особо не активничал. А первый официальный матч сезона смог выиграть, одолев в родных стенах крепкую «Астон Виллу» со счетом 2:0.
Во втором же игровом дне «Борнмут» ничего не смог противопоставить «Ман Сити», проиграв ему разгромно на выезде со счетом 0:4.
«Арсенал»
«Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.
Напомним, что в летнее трансферное окно лондонский клуб подписал нападающего Габриэля Жезуса из «Ман Сити» и хавбека Фабио Виеру из «Порту».
В межсезонье «канониры» успели провести семь товарищеских матчей, проиграв в них только раз при шести викториях, среди которых стоит выделить разгромы «Челси» 4:0 и «Севильи» 6:0.
Новое же первенство «Арсенал» начал просто превосходно, выиграв обе проведенные встречи, поочередно одолев в гостях 2:0 «Кристал Пэлас» и на своем поле «Лестер» 4:2.
За пять минувших очных встреч этих клубов четыре раза сильнее был «Арсенал» и еще в одном поединке победитель выявлен не был. Причем в четырех этих поединках забивали обе стороны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.45.
На викторию «Борнмута» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.94.
«Борнмут» на своем поле вполне может оказать сопротивление «канонирам». Очки может он и не отберет, но свой гол забить обязан.