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    «Вишни» смогут забить «канонирам»?

    «Борнмут» — «Арсенал». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Арсенал»
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    «Арсенал»
    В субботу, 20 августа, в 3-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Борнмут» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
    Борнмут
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    •  Борнмут 19:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    «Борнмут»

    «Борнмут» по итогам прошедшего сезона смог добыть билет в элиту английского футбола. В Чемпионшипе он стартовал на второй позиции, совсем немного отстав от победителя.

    Предсезонные спарринги «вишни» провели не лучшим образом. Сначала команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» 2:1, а после потерпела три поражения подряд — 1:2 от «Браги», 0:1 от «Бристоль Сити» и 1:2 от «Реала Сосьедад».

    Коэффициенты матча Борнмут — Арсенал Лондон

  • 1
  • 7.80
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
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    На трансферном рынке коллектив особо не активничал. А первый официальный матч сезона смог выиграть, одолев в родных стенах крепкую «Астон Виллу» со счетом 2:0.

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    Во втором же игровом дне «Борнмут» ничего не смог противопоставить «Ман Сити», проиграв ему разгромно на выезде со счетом 0:4.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

    Напомним, что в летнее трансферное окно лондонский клуб подписал нападающего Габриэля Жезуса из «Ман Сити» и хавбека Фабио Виеру из «Порту».

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    • В межсезонье «канониры» успели провести семь товарищеских матчей, проиграв в них только раз при шести викториях, среди которых стоит выделить разгромы «Челси» 4:0 и «Севильи» 6:0.

    Новое же первенство «Арсенал» начал просто превосходно, выиграв обе проведенные встречи, поочередно одолев в гостях 2:0 «Кристал Пэлас» и на своем поле «Лестер» 4:2.

    За пять минувших очных встреч этих клубов четыре раза сильнее был «Арсенал» и еще в одном поединке победитель выявлен не был. Причем в четырех этих поединках забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Борнмута» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.94.

    «Борнмут» на своем поле вполне может оказать сопротивление «канонирам». Очки может он и не отберет, но свой гол забить обязан.

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    «Борнмут» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вишни» смогут забить «канонирам»?
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