В субботу, 20 августа, в 3-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Борнмут» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» по итогам прошедшего сезона смог добыть билет в элиту английского футбола. В Чемпионшипе он стартовал на второй позиции, совсем немного отстав от победителя.

Предсезонные спарринги «вишни» провели не лучшим образом. Сначала команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» 2:1, а после потерпела три поражения подряд — 1:2 от «Браги», 0:1 от «Бристоль Сити» и 1:2 от «Реала Сосьедад».

Коэффициенты матча Борнмут — Арсенал Лондон 1 7.80 X 4.70 2 1.40 Ставка

На трансферном рынке коллектив особо не активничал. А первый официальный матч сезона смог выиграть, одолев в родных стенах крепкую «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Все прогнозы на АПЛ

Во втором же игровом дне «Борнмут» ничего не смог противопоставить «Ман Сити», проиграв ему разгромно на выезде со счетом 0:4.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

Напомним, что в летнее трансферное окно лондонский клуб подписал нападающего Габриэля Жезуса из «Ман Сити» и хавбека Фабио Виеру из «Порту».

В межсезонье «канониры» успели провести семь товарищеских матчей, проиграв в них только раз при шести викториях, среди которых стоит выделить разгромы «Челси» 4:0 и «Севильи» 6:0.

Новое же первенство «Арсенал» начал просто превосходно, выиграв обе проведенные встречи, поочередно одолев в гостях 2:0 «Кристал Пэлас» и на своем поле «Лестер» 4:2.

За пять минувших очных встреч этих клубов четыре раза сильнее был «Арсенал» и еще в одном поединке победитель выявлен не был. Причем в четырех этих поединках забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.45.

На викторию «Борнмута» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.94.

«Борнмут» на своем поле вполне может оказать сопротивление «канонирам». Очки может он и не отберет, но свой гол забить обязан.