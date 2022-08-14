«Волгарь» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «Волгарь» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Астраханцы всегда ершисты. Вот и в нынешний сезон «Волгарь» вошел без робости к фаворитам.

В четырех матчах команда набрала 7 очков и занимает 8 место. Причем забили и пропустили астраханцы по 4 раза.

Минувший тур сложился для команды довольно неплохо. «Волгарь» на выезде не дал себя одолеть «Родине» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

«Волгарь» никому не сдается за здорово живешь. Вот и на сей раз хозяева должны показать свой характер.

«Енисей»

Красноярцы изначально намеревались побороться за выход в РПЛ. Пока получается, но сезон только стартовал.

На текущий момент «Енисей» находится на 2 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 2 очка.

В предыдущем туре «Енисей» смог добыть три пункта. Дома красноярцы переиграли «Велес» (2:1).

В этом поединке «Енисей» будет стараться победить. Тем паче, команда выиграла два последних матча у «Волгаря».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.32, на ничью за 3.30, а на «Волгарь» — за 3.19.

«Волгарь» наверняка будет действовать вторым номером.

«Енисей» неплох в плане реализации .

Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.32.