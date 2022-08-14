«Волгарь»
Астраханцы всегда ершисты. Вот и в нынешний сезон «Волгарь» вошел без робости к фаворитам.
В четырех матчах команда набрала 7 очков и занимает 8 место. Причем забили и пропустили астраханцы по 4 раза.
Минувший тур сложился для команды довольно неплохо. «Волгарь» на выезде не дал себя одолеть «Родине» (0:0).
«Волгарь» никому не сдается за здорово живешь. Вот и на сей раз хозяева должны показать свой характер.
«Енисей»
Красноярцы изначально намеревались побороться за выход в РПЛ. Пока получается, но сезон только стартовал.
На текущий момент «Енисей» находится на 2 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 2 очка.
В предыдущем туре «Енисей» смог добыть три пункта. Дома красноярцы переиграли «Велес» (2:1).
В этом поединке «Енисей» будет стараться победить. Тем паче, команда выиграла два последних матча у «Волгаря».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.32, на ничью за 3.30, а на «Волгарь» — за 3.19.
«Волгарь» наверняка будет действовать вторым номером.
«Енисей»
Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.32.