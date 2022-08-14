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    «Енисей» удачно погостит в Астрахани

    «Волгарь» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, Первая лига, 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Енисей»
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    Егор Иванов
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «Волгарь» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Августа 2022 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 18:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Волгарь»

    Астраханцы всегда ершисты. Вот и в нынешний сезон «Волгарь» вошел без робости к фаворитам.

    В четырех матчах команда набрала 7 очков и занимает 8 место. Причем забили и пропустили астраханцы по 4 раза.

    Минувший тур сложился для команды довольно неплохо. «Волгарь» на выезде не дал себя одолеть «Родине» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волгарь» никому не сдается за здорово живешь. Вот и на сей раз хозяева должны показать свой характер.

    «Енисей»

    Красноярцы изначально намеревались побороться за выход в РПЛ. Пока получается, но сезон только стартовал.

    На текущий момент «Енисей» находится на 2 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает на 2 очка.

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    • В предыдущем туре «Енисей» смог добыть три пункта. Дома красноярцы переиграли «Велес» (2:1).

    В этом поединке «Енисей» будет стараться победить. Тем паче, команда выиграла два последних матча у «Волгаря».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.32, на ничью за 3.30, а на «Волгарь» — за 3.19.

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    «Волгарь» наверняка будет действовать вторым номером.

    «Енисей» неплох в плане реализации.

    Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.32.

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    «Волгарь» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» удачно погостит в Астрахани
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