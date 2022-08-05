«Трабзонспор» сыграет на выезде с «Истанбулспором» в рамках 1-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 августа, начало — в 21:00 мск. «Истанбулспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбулспор»

«Истанбулспор» прошлый сезон провел во втором по рангу дивизионе Турции, где повысился в классе с помощью успеха в плей-офф.

В регулярном первенстве клуб занял четвертую строчку, но в стыковых матчах выиграл полуфинальную и финальную дуэли.

В межсезонье коллектив провел четыре товарищеские встречи, в которых одержал только одну победу — над «Кукеши» (1:0).

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При этом в двух поединках команда потерпела поражения — от «Сакарьяспора» (0:1) и «Адана Демирспора» (2:3), а также раз сыграла вничью — с «Сепаханом» (1:1).

«Трабзонспор»

Прошлый сезон коллектив закончил поражением от «Башакшехира» (1:3). Но это не помешало ему стать чемпионами Турции.

Набрав 81 очко, «Трабзонспор» опередил «Фенербахче» на 8 пунктов. Также клуб дошел до полуфинала Кубка страны, но там уступил «Кайсериспору» со счетом 2:4.

В еврокубках команда не выступала, так как вылетела на стадии квалификации, проиграв «Роме» во втором раунде Лиги конференций.

Новая кампания началась для нее поединком за Суперкубок Турции, который она завоевала благодаря разгрому «Сивасспора» (4:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья в основное время — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Трабзонспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.