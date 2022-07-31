«Алания» и «Енисей» встретятся 31 июля на стадионе «Республиканский». Матч 3 тура ФНЛ начнется в 20:00 по мск. «Алания» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

После двух туров «Алания» занимает 3 место в турнирной таблице ФНЛ. У команды 4 очка — ничья и победа.

В первом туре хозяева разошлись нулевой ничьей с махачкалинским «Динамо». Во втором туре у них была победа над клубом «Родина» со счетом 3:1.

Победа над «Родиной» стала второй за три последних поединка в турнире. Отметим также, что коллектив не проигрывает уже 6 матчей с учетом предсезонных выступлений.

Прогнозы на ФНЛ

Клуб из Владикавказа выиграл только один из последних четырех матчей дома.

«Енисей»

У гостей такие же результаты по итогам двух туров, но они занимают 6 место. В их активе 4 забитых и 3 пропущенных мяча.

«Енисей» в первом туре разошелся миром с «Волгой», сыграв 1:1. Затем у красноярцев был крайне непростой матч с «Рубином» Леонида Слуцкого. Благодаря автоголу Олега Иванова гости добыли 3 очка.

В новом сезоне у команды не особо поменялись ее прошлогодние проблемы, главной из которых является слабая оборона.

При этом «Енисей» регулярно забивает, компенсируя ненадежную игру в защите. В межсезонье команда ушла с поля без забитых голов лишь в двух из семи поединков.

Прогноз и ставка

Хозяева — фавориты за 1.76. На победу «Енисей» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 4.20.

Без Гогниева «Алания» выглядит не так уверенно, как раньше. Победа над новичком ФНЛ еще ничего не значит. Матч с «Енисеем» станет серьезной проверкой, а гости, напомним, часто забивают.

Скорее всего, что «Енисей» сможет увезти очки и при этом поединок получится результативным. Ставка — Х2 и тотал больше 1.5 за 2.34.