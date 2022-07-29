«Урал»
Летом клуб покинуло семь футболистов, но на их место пришло столько же новичков. Из приобретений стоит отметить Лео Гогличидзе и конголезца Владиса Эммерсона.
В межсезонных спаррингах «шмели» победили «Уралец» (3:2), сыграли вничью с «Акроном» (2:2), уступили «Крыльям Советов» (0:3), а также проиграли и сыграли вничью с «Уфой» (1:4 и 1:1).
Коэффициенты матча Урал — Краснодар
В стартовом матче нового сезона «Урал» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:2, дважды пропустив после перерыва.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Во 2-м туре РПЛ екатеринбуржцы на выезде проиграли «Оренбургу» (0:3). Еще до перерыва подопечные Игоря Шалимова остались в меньшинстве после удаления Лео Гогличидзе.
«Краснодар»
Летом ушли Мартынович, Газинский, Городов, Уткин, Чернов, Ильин, Бутхейм, Намли и Крыховяк. Подписаны Карпов, Ахметов и выкуплены арендованные Окоронкво, Олусегун и Ндука.
Летом «Краснодар» провел три контрольных матчах, дважды обыграв «Ростов» со счетом 2:0 и 2:1, а также одолел клуб ПФЛ «Форте» со счетом 2:1.
В первом матче нового сезона РПЛ подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» — 2:2.
Во 2-м туре «быки» разгромно уступили «Спартаку» (1:4). Как и «Урал», краснодарцы остались в меньшинстве в первой 45-минутке после удаления Александра Черникова.
Прогноз и ставка
На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Краснодара» — 2.90.
В прошлом сезоне «Краснодар» набрал максимум очков против «Урала» в РПЛ, победив екатеринбуржцев и дома (2:1), и на выезде (3:0).
«Урал» не уходил с домашнего поля без забитого мяча в 3 предыдущих матчах в чемпионате России, так что екатеринбуржцы могут прервать свою «сухую» полосу. Прогноз:
Интересны варианты ставок