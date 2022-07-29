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    Забьет ли «Урал» свой первый гол сезона в матче с «Краснодаром»?

    «Урал» — «Краснодар». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, РПЛ, 29 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Краснодар»
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    «Урал»
    В матче 3-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» примет на своем поле «Краснодар». Матч пройдет на арене «Екатеринбург» 29 июля и начнется в 18:00 мск. «Урал» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Июля 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 18:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Урал»

    Летом клуб покинуло семь футболистов, но на их место пришло столько же новичков. Из приобретений стоит отметить Лео Гогличидзе и конголезца Владиса Эммерсона.

    В межсезонных спаррингах «шмели» победили «Уралец» (3:2), сыграли вничью с «Акроном» (2:2), уступили «Крыльям Советов» (0:3), а также проиграли и сыграли вничью с «Уфой» (1:4 и 1:1).

    Коэффициенты матча Урал — Краснодар

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
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    В стартовом матче нового сезона «Урал» в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:2, дважды пропустив после перерыва.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Во 2-м туре РПЛ екатеринбуржцы на выезде проиграли «Оренбургу» (0:3). Еще до перерыва подопечные Игоря Шалимова остались в меньшинстве после удаления Лео Гогличидзе.

    «Краснодар»

    Летом ушли Мартынович, Газинский, Городов, Уткин, Чернов, Ильин, Бутхейм, Намли и Крыховяк. Подписаны Карпов, Ахметов и выкуплены арендованные Окоронкво, Олусегун и Ндука.

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  • 25/07/2022

    • Летом «Краснодар» провел три контрольных матчах, дважды обыграв «Ростов» со счетом 2:0 и 2:1, а также одолел клуб ПФЛ «Форте» со счетом 2:1.

    В первом матче нового сезона РПЛ подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» — 2:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    Во 2-м туре «быки» разгромно уступили «Спартаку» (1:4). Как и «Урал», краснодарцы остались в меньшинстве в первой 45-минутке после удаления Александра Черникова.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Краснодара» — 2.90.

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    В прошлом сезоне «Краснодар» набрал максимум очков против «Урала» в РПЛ, победив екатеринбуржцев и дома (2:1), и на выезде (3:0).

    «Урал» не уходил с домашнего поля без забитого мяча в 3 предыдущих матчах в чемпионате России, так что екатеринбуржцы могут прервать свою «сухую» полосу. Прогноз: «Краснодар» не проиграет, забьют обе команды. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.72 и ТМ 2,5 за 1.84.

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    «Урал» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Забьет ли «Урал» свой первый гол сезона в матче с «Краснодаром»?
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