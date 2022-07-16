«Ахмат»
В прошлом сезоне грозненский клуб финишировал на 7-й строчке, набрав в 30 матчах 42 очками при разнице мячей 36-38.
Летом покинули команду Виталии Гудиев, Александр Пуцко, Виталий Лысцов, Игорь Коновалов, Артем Архипов, Сенин Себаи, Даниил Уткин, Игорь Коновалов.
Коэффициенты матча Ахмат — Спартак
Грозненцы подписали защитника Юрия Журавлева, голкипера Юрия Опарина, форварда Владимсира Ильина, полузащитника Ивана Олейникова.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).
«Спартак»
В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.
Также летом «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, Понсе, Тилем, приостановил контракт Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй, из «Локо» — защитник Рыбус.
В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.
Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4 действующему чемпиону в Санкт-Петербурге.
Прогноз и ставка
На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.60.
В пяти последних очных матчах между командами «Спартак» одержал 4 победы и раз сыграл вничью.
Красно-белые не проигрывали в 5 последних матчах в Грозном, одержав 4 победы. Прогноз:
Интересны варианты ставок