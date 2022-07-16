В матче 1-го тура чемпионата России сезона 2022/23 грозненский «Ахмат» примет на своем поле московский «Спартак». Матч пройдет на «Ахмат Арене» 16 июля и начнется в 20:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В прошлом сезоне грозненский клуб финишировал на 7-й строчке, набрав в 30 матчах 42 очками при разнице мячей 36-38.

Летом покинули команду Виталии Гудиев, Александр Пуцко, Виталий Лысцов, Игорь Коновалов, Артем Архипов, Сенин Себаи, Даниил Уткин, Игорь Коновалов.

Коэффициенты матча Ахмат — Спартак 1 2.50 X 3.60 2 2.70 Ставка

Грозненцы подписали защитника Юрия Журавлева, голкипера Юрия Опарина, форварда Владимсира Ильина, полузащитника Ивана Олейникова.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

«Спартак»

В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Также летом «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, Понсе, Тилем, приостановил контракт Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй, из «Локо» — защитник Рыбус.

В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4 действующему чемпиону в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.60.

В пяти последних очных матчах между командами «Спартак» одержал 4 победы и раз сыграл вничью.

Красно-белые не проигрывали в 5 последних матчах в Грозном, одержав 4 победы. Прогноз: «Спартак» не проиграет низовой матч. .