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    «Ахмат» — «Спартак». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, РПЛ, 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Спартак»
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    Гильермо Абаскаль
    В матче 1-го тура чемпионата России сезона 2022/23 грозненский «Ахмат» примет на своем поле московский «Спартак». Матч пройдет на «Ахмат Арене» 16 июля и начнется в 20:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Июля 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Ахмат»

    В прошлом сезоне грозненский клуб финишировал на 7-й строчке, набрав в 30 матчах 42 очками при разнице мячей 36-38.

    Летом покинули команду Виталии Гудиев, Александр Пуцко, Виталий Лысцов, Игорь Коновалов, Артем Архипов, Сенин Себаи, Даниил Уткин, Игорь Коновалов.

    Коэффициенты матча Ахмат — Спартак

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Грозненцы подписали защитника Юрия Журавлева, голкипера Юрия Опарина, форварда Владимсира Ильина, полузащитника Ивана Олейникова.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

    «Спартак»

    В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

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    • Также летом «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, Понсе, Тилем, приостановил контракт Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй, из «Локо» — защитник Рыбус.

    В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4 действующему чемпиону в Санкт-Петербурге.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.60.

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    В пяти последних очных матчах между командами «Спартак» одержал 4 победы и раз сыграл вничью.

    Красно-белые не проигрывали в 5 последних матчах в Грозном, одержав 4 победы. Прогноз: «Спартак» не проиграет низовой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.80.

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    «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. Как Абаскаль дебютирует в чемпионате России?
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