«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» сейчас выглядит не столь монолитно. Из пяти последних матчей команда извлекла только одну викторию.

В минувшем туре своего чемпионата «Вест Хэм» вновь удручил. В дерби с «Челси» команда Дэвида Мойеса минимально уступила.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Айнтрахт Ф 1 1.92 X 3.50 2 4.05 Ставка

В кадровом плане у команды не все так позитивно. В этом матче не сыграют Курт Зума и Исса Диоп.

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Наверняка «молотобойцы» в этой встрече будут активно атаковать. Надо же попытаться соорудить голевой задел перед выездом в Германию!

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф проваливает сезон в чемпионате Германии. Команда находится на скромном для себя 9 месте в турнирной таблице.

В минувшем туре своего чемпионата франкфуртцы вновь не смогли победить. Дома «Айнтрахт» Ф расписал боевой паритет с «Хоффенхаймом» (2:2).

Несомненно, проход самой «Барселоны» в предыдущем раунде был главной сенсацией Лиги Европы. Да и вообще, немцы вполне способны пройти в финал.

В кадровом плане у команды имеются некоторые проблемы. В этом матче не сможет сыграть дисквалифицированный защитник Обите Н`Дика.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.95, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.20.

«Молотобойцы» в последних матчах испытывают трудности с реализацией.

«Айнтрахт» в Лиге Европы уже доказал, что способен удивлять .

Немцы наверняка найдут свой шанс в контратаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Айнтрахта» Ф -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.