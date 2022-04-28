«Вест Хэм»
«Вест Хэм» сейчас выглядит не столь монолитно. Из пяти последних матчей команда извлекла только одну викторию.
В минувшем туре своего чемпионата «Вест Хэм» вновь удручил. В дерби с «Челси» команда Дэвида Мойеса минимально уступила.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Айнтрахт Ф
В кадровом плане у команды не все так позитивно. В этом матче не сыграют Курт Зума и Исса Диоп.
Наверняка «молотобойцы» в этой встрече будут активно атаковать. Надо же попытаться соорудить голевой задел перед выездом в Германию!
«Айнтрахт» Ф
«Айнтрахт» Ф проваливает сезон в чемпионате Германии. Команда находится на скромном для себя 9 месте в турнирной таблице.
В минувшем туре своего чемпионата франкфуртцы вновь не смогли победить. Дома «Айнтрахт» Ф расписал боевой паритет с «Хоффенхаймом» (2:2).
Несомненно, проход самой «Барселоны» в предыдущем раунде был главной сенсацией Лиги Европы. Да и вообще, немцы вполне способны пройти в финал.
В кадровом плане у команды имеются некоторые проблемы. В этом матче не сможет сыграть дисквалифицированный защитник Обите Н`Дика.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.95, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.20.
«Молотобойцы» в последних матчах испытывают трудности с реализацией.
«Айнтрахт» в Лиге Европы
Немцы наверняка найдут свой шанс в контратаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Айнтрахта» Ф -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.