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    «Айнтрахт» покинет Лондон со щитом?

    «Вест Хэм» — «Айнтрахт» Ф. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Айнтрахт» Ф
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    Мартин Хинтереггер
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 28 Апреля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» сейчас выглядит не столь монолитно. Из пяти последних матчей команда извлекла только одну викторию.

    В минувшем туре своего чемпионата «Вест Хэм» вновь удручил. В дерби с «Челси» команда Дэвида Мойеса минимально уступила.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.05
  • Ставка
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    В кадровом плане у команды не все так позитивно. В этом матче не сыграют Курт Зума и Исса Диоп.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Наверняка «молотобойцы» в этой встрече будут активно атаковать. Надо же попытаться соорудить голевой задел перед выездом в Германию!

    «Айнтрахт» Ф

    «Айнтрахт» Ф проваливает сезон в чемпионате Германии. Команда находится на скромном для себя 9 месте в турнирной таблице.

    В минувшем туре своего чемпионата франкфуртцы вновь не смогли победить. Дома «Айнтрахт» Ф расписал боевой паритет с «Хоффенхаймом» (2:2).

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    • Несомненно, проход самой «Барселоны» в предыдущем раунде был главной сенсацией Лиги Европы. Да и вообще, немцы вполне способны пройти в финал.

    В кадровом плане у команды имеются некоторые проблемы. В этом матче не сможет сыграть дисквалифицированный защитник Обите Н`Дика.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.95, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.20.

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    «Молотобойцы» в последних матчах испытывают трудности с реализацией.

    «Айнтрахт» в Лиге Европы уже доказал, что способен удивлять.

    Немцы наверняка найдут свой шанс в контратаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Айнтрахта» Ф -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Вест Хэм» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» покинет Лондон со щитом?
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