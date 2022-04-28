«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в четвертьфинале выиграл по сумме двух матчей у «Лиона». И как ни странно, «молотобойцы» дожали французов в гостевом матче.

«Вест Хэм» выиграл на поле «Лиона» со счетом 3:0, подтвердив тем самым, что не случайно продолжает борьбу за трофей.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Айнтрахт Ф 1 1.92 X 3.50 2 4.05 Ставка

Хотя это стало очевидно еще раньше, когда «Вест Хэм» прошел «Севилью», считавшуюся чуть ли не главным фаворитом турнира.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Вест Хэм» не очень удачно провел недавние матчи в АПЛ, но это, похоже, связано с тем, что команда Дэвида Мойеса теперь полностью сконцентрирована на Лиге Европы. Как известно, победа в этом турнире станет еще и пропуском в групповой этап Лиги чемпионов.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» тем временем тоже буксует в своем чемпионате, хотя в Лиге Европы проводит просто невероятные матчи.

Судя по всему, как и в случае с «Вест Хэмом», клуб из Франкфурта сделал выбор в пользу европейского турнира.

С другой стороны, в том, что «Айнтрахт» проиграл «Унион Берлин» всего лишь через несколько дней после гостевой встречи с «Барселоной», нет ничего удивительного.

«Айнтрахт» поверг в шок трибуны «Камп Ноу» (всех, кроме своих болельщиков, разумеется), победив «Барселону» со счетом 3:2. При этом до 90-й минуты счет был 3:0, после этого «Барса» смогла отыграть два мяча.

Как ни странно, но «Айнтрахт» абсолютно заслуженно вышел в полуфинал — «Барселона» была хуже в двух матчах против представителя Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Айнтрахта» — за 4.15.

«Айнтрахт» остановил «Барсу», прежде всего, за счет очень интенсивного и плотного прессинга. Это невероятно энергозатратная тактика, но она сработала.

То же самое немцы постараются повторить и в матче с «Вест Хэмом». Но команду Дэвида Мойеса подобным не удивишь — в АПЛ ей почти каждую неделю приходится играть с такими соперниками.

Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.01. Против физически мощного «Вест Хэма» футболистам «Айнтрахта» будет в разы сложнее, чем против вальяжной «Барселоны».