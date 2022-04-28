«Вест Хэм»
«Вест Хэм» в четвертьфинале выиграл по сумме двух матчей у «Лиона». И как ни странно, «молотобойцы» дожали французов в гостевом матче.
«Вест Хэм» выиграл на поле «Лиона» со счетом 3:0, подтвердив тем самым, что не случайно продолжает борьбу за трофей.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Айнтрахт Ф
Хотя это стало очевидно еще раньше, когда «Вест Хэм» прошел «Севилью», считавшуюся чуть ли не главным фаворитом турнира.
«Вест Хэм» не очень удачно провел недавние матчи в АПЛ, но это, похоже, связано с тем, что команда Дэвида Мойеса теперь полностью сконцентрирована на Лиге Европы. Как известно, победа в этом турнире станет еще и пропуском в групповой этап Лиги чемпионов.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» тем временем тоже буксует в своем чемпионате, хотя в Лиге Европы проводит просто невероятные матчи.
Судя по всему, как и в случае с «Вест Хэмом», клуб из Франкфурта сделал выбор в пользу европейского турнира.
С другой стороны, в том, что «Айнтрахт» проиграл «Унион Берлин» всего лишь через несколько дней после гостевой встречи с «Барселоной», нет ничего удивительного.
«Айнтрахт» поверг в шок трибуны «Камп Ноу» (всех, кроме своих болельщиков, разумеется), победив «Барселону» со счетом 3:2. При этом до 90-й минуты счет был 3:0, после этого «Барса» смогла отыграть два мяча.
Как ни странно, но «Айнтрахт» абсолютно заслуженно вышел в полуфинал — «Барселона» была хуже в двух матчах против представителя Бундеслиги.
Прогноз и ставка
На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Айнтрахта» — за 4.15.
«Айнтрахт» остановил «Барсу», прежде всего, за счет очень интенсивного и плотного прессинга. Это невероятно энергозатратная тактика, но она сработала.
То же самое немцы постараются повторить и в матче с «Вест Хэмом». Но команду Дэвида Мойеса подобным не удивишь — в АПЛ ей почти каждую неделю приходится играть с такими соперниками.
Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.01. Против физически мощного «Вест Хэма» футболистам «Айнтрахта» будет в разы сложнее, чем против вальяжной «Барселоны».