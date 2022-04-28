«Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/2 финала Лиги конференций. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» в своем чемпионате находится на привычном для себя 3 месте. За 4 тура до финиша роттердамцы опережают идущий следом «Твенте» на 3 очка.

В минувшем туре «Фейеноорд» добыл важнейшую победу. Дома команда переиграла «Утрехт» (2:1).

Кадровые проблемы у голландцев также имеются. Не сыграют в этой встрече хавбек Йенс Торнстра и голкипер Юстин Бейло.

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Роттердамцы сейчас на ходу. Об этом красноречиво свидетельствует серия из трех победных матчей к ряду.

«Марсель»

«Марсель» в своем чемпионате наверняка останется на своем 2 месте. Результат неплохой, особенно если учесть силу и мощь чемпиона Франции ПСЖ.

В минувшем туре Лиги 1 марсельцы добыли минимальную викторию над «Реймсом». Причем эта победа стала для команды второй к ряду.

Как всегда выгодно смотрится Димитри Пайе. Опытный хавбек забил уже 12 мячей в чемпионате Франции, добавив к ним еще 10 ассистов.

В предыдущем раунде Лиги конференций французы прошли греческий ПАОК. Причем «Марсель» добыл победы в обеих матчах (2:1, 1:0).

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фейеноорд» за 2.23, на ничью за 3.64, а на «Марсель» — за 3.34.

Голландцы имеют трехматчевую победную серию .

Марсельцы в своем чемпионате забивают меньше двух голов за матч.

Голландцы прекрасно выглядят в Лиге конференций. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Фейеноорда» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.