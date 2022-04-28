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    Создаст ли «Фейеноорд» голевой задел?

    «Фейеноорд» — «Марсель». Дерзкая ставка за 5.10 на матч Лиги конференций 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Марсель»
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    Луис Синистерра
    «Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/2 финала Лиги конференций. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 28 Апреля 2022 года
    Фейеноорд
  • Лига конференций. Полуфинал
    •  Фейеноорд 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» в своем чемпионате находится на привычном для себя 3 месте. За 4 тура до финиша роттердамцы опережают идущий следом «Твенте» на 3 очка.

    В минувшем туре «Фейеноорд» добыл важнейшую победу. Дома команда переиграла «Утрехт» (2:1).

    Кадровые проблемы у голландцев также имеются. Не сыграют в этой встрече хавбек Йенс Торнстра и голкипер Юстин Бейло.

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    Роттердамцы сейчас на ходу. Об этом красноречиво свидетельствует серия из трех победных матчей к ряду.

    «Марсель»

    «Марсель» в своем чемпионате наверняка останется на своем 2 месте. Результат неплохой, особенно если учесть силу и мощь чемпиона Франции ПСЖ.

    В минувшем туре Лиги 1 марсельцы добыли минимальную викторию над «Реймсом». Причем эта победа стала для команды второй к ряду.

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    • Как всегда выгодно смотрится Димитри Пайе. Опытный хавбек забил уже 12 мячей в чемпионате Франции, добавив к ним еще 10 ассистов.

    В предыдущем раунде Лиги конференций французы прошли греческий ПАОК. Причем «Марсель» добыл победы в обеих матчах (2:1, 1:0).

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фейеноорд» за 2.23, на ничью за 3.64, а на «Марсель» — за 3.34.

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    Голландцы имеют трехматчевую победную серию.

    Марсельцы в своем чемпионате забивают меньше двух голов за матч.

    Голландцы прекрасно выглядят в Лиге конференций. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Фейеноорда» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Фейеноорд» голевой задел?
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