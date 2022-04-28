«Фейеноорд» на своём поле сыграет против «Марселя» в рамках первого матча полуфинала Лиги Конференций. Поединок состоится 28 апреля, начало — 22:00 (мск). «Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Южане занимают третью строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов набрав 64 очка за 30 матчей и отставая от расположившегося выше ПСВ на 7 баллов.

В 1/8 финала Лиги Конференций «Фейеноорд» имел соперника в лице сербского «Партизана». Нидерландцы смогли одержать две уверенные победы над своим оппонентом (2:5 на выезде и 3:1 дома).

В четвертьфинале против «Славии» коллектив сперва заставил волноваться своих фанатов, сыграв 3:3 дома со «Славией», но затем победил 3:1 на выезде.

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В последнем туре чемпионата Нидерландов роттердамцы встречались с «Утрехтом» и одержали домашний выигрыш со счётом 2:1.

«Марсель»

«Марсель» свою еврокомпанию начал с Лиги Европы, где на групповой стадии стал только третьим, оказавшись ниже «Галатасарая» и «Лацио», но опередив московский «Локомотив».

И в этом турнире провансальцы имели результативность ровно один гол за поединок. Причем в двух из четырех поединках они не смогли распечатать ворота соперника.

В Лиге же конференций «Олимпик» за пять проведенных встреч отличались в каждой игре. Причем только в одном поединке они забили меньше двух мячей.

За последние 11 поединков южане не выиграли только в одном — в недавнем туре чемпионата Франции они проиграли в гостях ПСЖ (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.