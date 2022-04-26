Лига 1: Итоги 34-го тура

«Париж» празднует чемпионство, «Марсель» сражается за серебро, а «Сент-Этьен» стремится избежать вылета.

Изменения в турнирной таблице

Практически все команды остались на своих местах после игр в 34-м туре чемпионата. Исключение — зона еврокубков. «Страсбург» занимал четвёртое место. Эта позиция даёт путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Календарь и таблица Лиги 1

«Страсбург» потерпел поражение от «Лилля» (0:1) и пропустил вперёд сразу две команды. На четвёртую строчку взобралось «Монако». Монегаски разгромили «Сент-Этьен» (4:1). На пятое место поднялась «Ницца», благодаря победе над «Труа» (1:0).

10-й титул чемпиона Франции

«Париж» (1 место и 78 очков) — вернул звание лучшей команды Франции. Досрочную победу в Лиге 1 футболисты Почеттино одержали за 4 тура до окончания чемпионата.

Титул парижане выиграли в домашнем матче против «Ланса» (1:1). Чемпионский гол забил Месси.

А еще «Париж» повторил рекорд по количеству чемпионств. По этому показателю команда сравнялась с «Сент-Этьеном».

Неймар globallookpress.com

В оставшихся играх «Парижу» осталось провести 4 матча. Следующая в гостях с «Сент-Этьеном» (29 апреля). Будут также встречи с «Труа», «Монепелье» и «Метцом».

Отстоять место в Лиге Чемпионов

«Марсель» (2 место и 65 очков) — лишился шансов на чемпионство, даже в теории. Теперь важно, закрепиться на втором месте. Это и серебро и путёвка в основную сетку Лигу Чемпионов.

В 34-м туре «провансальцы» переиграли «Реймс» (1:0). Таким образом команда сохранила преимущество 6 очков над ближайшими преследователями.

«Марсель» globallookpress.com

Главные матчи еще впереди. 1 мая у «Марселя» домашняя игра с серьёзным «Лионом». Дальше «Лорьян» и супербитвы с «Ренном» и «Страсбургом».

Зона еврокубков

Плотность в зоне еврокубков зашкаливает. Место квалификации Лиги Чемпионов пока у «Ренна» (3 место и 59 очков). От серебряного «Марселя» минус 6. А вот за бронзу ещё предстоит побороться.

В 34-м туре «Ренн» уничтожил «Лорьян» (5:0). До конца сезона «красно-чёрные» проведут матчи с «Сент-Этьеном», «Нантом», «Марселем» и «Лиллем».

На позиции группового этапа Лиги Европы. «Монако» (4 место и 59 очков). «Монегаски» уступают «Ренну» лишь по дополнительным показателям. Битва за бронзу проходит заочно. Оставшиеся игры Лиги 1 осталось провести против «Анже», «Лилля», «Бреста» и «Ланса».

И конечно, же квалификация Лиги Конференций. «Ницца» (5 место и 57 очков). У «орлят» самый простой календарь игр. До конца сезона команда с Лазурного берега встретится с «Бордо», «Сент-Этьеном», «Лиллем» и «Реймсом».

В борьбу за еврозону могут включиться «Страсбург» (56 очков) и «Ланс» (54 очка).

В зоне опасности

«Сент-Этьен» (18 место и 31 очко) — расположился в зоне стыковых матчей. «Зелёные» продолжают борьбу за выживание. Шанс спастись есть. Недалеко ушли «Клермон» и «Труа». В активе этих клубов 33 балла.

Все прогнозы на Лигу 1

Всего одна победа может поднять «Сент-Этьен» в зону спасения. Ближайшие два тура «зелёным» будут противостоять клубы из еврозоны — «Ренн» и «Ницца». Затем «Реймс» и «Нант» — в этих матчах «Сент-Этьен» может рассчитывать на очки.

Кто на выход?

«Бордо» (19 место и 27 очков) и «Метц» (20 место и 24 очка) — эти две команды — главные претенденты на вылет из французской Лиги 1. В 34-м туре «Бордо» проиграл «Нанту» (3:5), а «Метц» уступил «Бресту» (0:1).