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    Лига 1: Итоги 34-го тура

    Расклады в турнирной таблице чемпионата Франции за 4 тура до финиша

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    «Париж» празднует чемпионство, «Марсель» сражается за серебро, а «Сент-Этьен» стремится избежать вылета.

    Изменения в турнирной таблице

    Практически все команды остались на своих местах после игр в 34-м туре чемпионата. Исключение — зона еврокубков. «Страсбург» занимал четвёртое место. Эта позиция даёт путёвку в групповой этап Лиги Европы.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Страсбург» потерпел поражение от «Лилля» (0:1) и пропустил вперёд сразу две команды. На четвёртую строчку взобралось «Монако». Монегаски разгромили «Сент-Этьен» (4:1). На пятое место поднялась «Ницца», благодаря победе над «Труа» (1:0).

    10-й титул чемпиона Франции

    «Париж» (1 место и 78 очков) — вернул звание лучшей команды Франции. Досрочную победу в Лиге 1 футболисты Почеттино одержали за 4 тура до окончания чемпионата.

    Титул парижане выиграли в домашнем матче против «Ланса» (1:1). Чемпионский гол забил Месси.

    А еще «Париж» повторил рекорд по количеству чемпионств. По этому показателю команда сравнялась с «Сент-Этьеном».

    Неймар
    globallookpress.com

    В оставшихся играх «Парижу» осталось провести 4 матча. Следующая в гостях с «Сент-Этьеном» (29 апреля). Будут также встречи с «Труа», «Монепелье» и «Метцом».

    Отстоять место в Лиге Чемпионов

    «Марсель» (2 место и 65 очков) — лишился шансов на чемпионство, даже в теории. Теперь важно, закрепиться на втором месте. Это и серебро и путёвка в основную сетку Лигу Чемпионов.

    В 34-м туре «провансальцы» переиграли «Реймс» (1:0). Таким образом команда сохранила преимущество 6 очков над ближайшими преследователями.

    «Марсель»
    globallookpress.com

    Главные матчи еще впереди. 1 мая у «Марселя» домашняя игра с серьёзным «Лионом». Дальше «Лорьян» и супербитвы с «Ренном» и «Страсбургом».

    Зона еврокубков

    Плотность в зоне еврокубков зашкаливает. Место квалификации Лиги Чемпионов пока у «Ренна» (3 место и 59 очков). От серебряного «Марселя» минус 6. А вот за бронзу ещё предстоит побороться.

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    • В 34-м туре «Ренн» уничтожил «Лорьян» (5:0). До конца сезона «красно-чёрные» проведут матчи с «Сент-Этьеном», «Нантом», «Марселем» и «Лиллем».

    На позиции группового этапа Лиги Европы. «Монако» (4 место и 59 очков). «Монегаски» уступают «Ренну» лишь по дополнительным показателям. Битва за бронзу проходит заочно. Оставшиеся игры Лиги 1 осталось провести против «Анже», «Лилля», «Бреста» и «Ланса».

    И конечно, же квалификация Лиги Конференций. «Ницца» (5 место и 57 очков). У «орлят» самый простой календарь игр. До конца сезона команда с Лазурного берега встретится с «Бордо», «Сент-Этьеном», «Лиллем» и «Реймсом».

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    В борьбу за еврозону могут включиться «Страсбург» (56 очков) и «Ланс» (54 очка).

    В зоне опасности

    «Сент-Этьен» (18 место и 31 очко) — расположился в зоне стыковых матчей. «Зелёные» продолжают борьбу за выживание. Шанс спастись есть. Недалеко ушли «Клермон» и «Труа». В активе этих клубов 33 балла.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Всего одна победа может поднять «Сент-Этьен» в зону спасения. Ближайшие два тура «зелёным» будут противостоять клубы из еврозоны — «Ренн» и «Ницца». Затем «Реймс» и «Нант» — в этих матчах «Сент-Этьен» может рассчитывать на очки.

    Кто на выход?

    «Бордо» (19 место и 27 очков) и «Метц» (20 место и 24 очка) — эти две команды — главные претенденты на вылет из французской Лиги 1. В 34-м туре «Бордо» проиграл «Нанту» (3:5), а «Метц» уступил «Бресту» (0:1).

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