«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарцы показывают вполне приличные результаты. На текущий момент подопечные Игоря Осинькина занимают 7 место.

Лидер атак «Крылья Советов» Владислав Сарвели забил 7 мячей. Да и с обороной у команды дела обстоят неплохо: лишь 26 пропущенных мячей.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Краснодар 1 1.67 X 3.80 2 5.20 Ставка

Между тем, предыдущий тур для «Крыльев Советов» сложился вполне успешно. Самарцам удалось добыть победу над «Уралом» (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

Матчи против «Краснодара» для самарцев складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команда дважды победила при двух поражениях.

«Краснодар»

Эта команда борется за медали чемпионата. Однако на текущий момент «Краснодар» занимает лишь 5 место в турнирной таблице РПЛ.

Главным богатством кубанцев является надежная оборона. Команда пропустила меньше всех в лиге — 22 мяча.

Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды довольно позитивно. Например, не так давно на выезде был обыгран «Спартак».

Вот и минувший тур «Краснодар» может честно записать себе в актив. На выезде команда минимально одолела «Рубин».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.69, на ничью за 4.08, а на «Краснодар» — за 5.65.

«Крылья Советов» испытывают трудности с реализацией.

Весной «Краснодар» выглядит вполне прилично, борясь за медали .

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.