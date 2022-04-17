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    «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, РПЛ, 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Краснодар»
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    Игорь Осинькин
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Апреля 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Крылья Советов»

    Самарцы показывают вполне приличные результаты. На текущий момент подопечные Игоря Осинькина занимают 7 место.

    Лидер атак «Крылья Советов» Владислав Сарвели забил 7 мячей. Да и с обороной у команды дела обстоят неплохо: лишь 26 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Краснодар

  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
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    Между тем, предыдущий тур для «Крыльев Советов» сложился вполне успешно. Самарцам удалось добыть победу над «Уралом» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Матчи против «Краснодара» для самарцев складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команда дважды победила при двух поражениях.

    «Краснодар»

    Эта команда борется за медали чемпионата. Однако на текущий момент «Краснодар» занимает лишь 5 место в турнирной таблице РПЛ.

    Главным богатством кубанцев является надежная оборона. Команда пропустила меньше всех в лиге — 22 мяча.

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    • Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды довольно позитивно. Например, не так давно на выезде был обыгран «Спартак».

    Вот и минувший тур «Краснодар» может честно записать себе в актив. На выезде команда минимально одолела «Рубин».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.69, на ничью за 4.08, а на «Краснодар» — за 5.65.

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    «Крылья Советов» испытывают трудности с реализацией.

    Весной «Краснодар» выглядит вполне прилично, борясь за медали.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    «Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. В Самаре забивают все!
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