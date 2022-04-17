«Крылья Советов»
Самарцы показывают вполне приличные результаты. На текущий момент подопечные Игоря Осинькина занимают 7 место.
Лидер атак «Крылья Советов» Владислав Сарвели забил 7 мячей. Да и с обороной у команды дела обстоят неплохо: лишь 26 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Краснодар
Между тем, предыдущий тур для «Крыльев Советов» сложился вполне успешно. Самарцам удалось добыть победу над «Уралом» (0:1).
Матчи против «Краснодара» для самарцев складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команда дважды победила при двух поражениях.
«Краснодар»
Эта команда борется за медали чемпионата. Однако на текущий момент «Краснодар» занимает лишь 5 место в турнирной таблице РПЛ.
Главным богатством кубанцев является надежная оборона. Команда пропустила меньше всех в лиге — 22 мяча.
Да и вообще, нынешняя весна складывается для команды довольно позитивно. Например, не так давно на выезде был обыгран «Спартак».
Вот и минувший тур «Краснодар» может честно записать себе в актив. На выезде команда минимально одолела «Рубин».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.69, на ничью за 4.08, а на «Краснодар» — за 5.65.
«Крылья Советов» испытывают трудности с реализацией.
Весной «Краснодар»
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.