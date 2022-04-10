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    «Торпедо» забьет и пропустит?

    «Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, ФНЛ, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо»
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    «Торпедо»
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:30 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Апреля 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 15:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Нефтехимик»

    Вы еще верите, что команда Кирилла Новикова может реально побороться за выход в РПЛ?! Очень сомнительно, ведь нижнекамцы не выигрывают уже три матча к ряду.

    Даже при такой надежной обороне (32 пропущенных мяча), «Нефтехимик» всего лишь седьмой в турнирной таблице. А отставание от топ-4 составляет 3 пункта.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Торпедо

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур для «Нефтехимика» получился безуспешным. На выезде команда уступила молодым краснодарцам (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот матчи с торпедовцев для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух неудачах.

    «Торпедо»

    Торпедовцы все никак не могут полноценно утвердиться в зоне прямого повышения в классе. Да, команда Александра Бородюка находится на 2 месте, однако гандикап от «Факела» составляет лишь два очка.

    «Торпедо» прекрасно выглядит в атаке: 54 гола в 30 матчах. Вот только это не отменяет, что команде нужно еще прибавлять в плане реализации.

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    • В минувшем туре москвичам не удалось победить. Дома торпедовцы так и не сумели скрыть оборону «Акрона» (0:0).

    В этом поединке «Торпедо» не досчитается одного из своих лидеров. Иван Темников отбудет дисквалификацию за удаление в матче с «Акроном».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Нефтехимик» — за 3.00.

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    «Нефтехимик» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

    «Торпедо» в двух последних матчах не забило ни разу.

    Обе команды мотивированы прервать серию собственных неудач. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедо» забьет и пропустит?
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