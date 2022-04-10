«Нефтехимик»
Вы еще верите, что команда Кирилла Новикова может реально побороться за выход в РПЛ?! Очень сомнительно, ведь нижнекамцы не выигрывают уже три матча к ряду.
Даже при такой надежной обороне (32 пропущенных мяча), «Нефтехимик» всего лишь седьмой в турнирной таблице. А отставание от топ-4 составляет 3 пункта.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Торпедо
Предыдущий тур для «Нефтехимика» получился безуспешным. На выезде команда уступила молодым краснодарцам (2:0).
А вот матчи с торпедовцев для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух неудачах.
«Торпедо»
Торпедовцы все никак не могут полноценно утвердиться в зоне прямого повышения в классе. Да, команда Александра Бородюка находится на 2 месте, однако гандикап от «Факела» составляет лишь два очка.
«Торпедо» прекрасно выглядит в атаке: 54 гола в 30 матчах. Вот только это не отменяет, что команде нужно еще прибавлять в плане реализации.
В минувшем туре москвичам не удалось победить. Дома торпедовцы так и не сумели скрыть оборону «Акрона» (0:0).
В этом поединке «Торпедо» не досчитается одного из своих лидеров. Иван Темников отбудет дисквалификацию за удаление в матче с «Акроном».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Нефтехимик» — за 3.00.
«Нефтехимик»
«Торпедо» в двух последних матчах не забило ни разу.
Обе команды мотивированы прервать серию собственных неудач. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.