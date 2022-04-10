«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:30 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Вы еще верите, что команда Кирилла Новикова может реально побороться за выход в РПЛ?! Очень сомнительно, ведь нижнекамцы не выигрывают уже три матча к ряду.

Даже при такой надежной обороне (32 пропущенных мяча), «Нефтехимик» всего лишь седьмой в турнирной таблице. А отставание от топ-4 составляет 3 пункта.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Торпедо 1 2.95 X 3.15 2 2.50 Ставка

Предыдущий тур для «Нефтехимика» получился безуспешным. На выезде команда уступила молодым краснодарцам (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

А вот матчи с торпедовцев для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух неудачах.

«Торпедо»

Торпедовцы все никак не могут полноценно утвердиться в зоне прямого повышения в классе. Да, команда Александра Бородюка находится на 2 месте, однако гандикап от «Факела» составляет лишь два очка.

«Торпедо» прекрасно выглядит в атаке: 54 гола в 30 матчах. Вот только это не отменяет, что команде нужно еще прибавлять в плане реализации.

В минувшем туре москвичам не удалось победить. Дома торпедовцы так и не сумели скрыть оборону «Акрона» (0:0).

В этом поединке «Торпедо» не досчитается одного из своих лидеров. Иван Темников отбудет дисквалификацию за удаление в матче с «Акроном».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Нефтехимик» — за 3.00.

«Нефтехимик» в последних матчах выглядит не лучшим образом .

«Торпедо» в двух последних матчах не забило ни разу.

Обе команды мотивированы прервать серию собственных неудач. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.