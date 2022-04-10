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    Челнинский голевой обмен заказывали?!

    «КамАЗ» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ФНЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «КамАЗ» — «Ротор»
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    Игорь Школик
    «КамАЗ» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. «КамАЗ» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Апреля 2022 года
    КамАЗ
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    «КамАЗ»

    Челнинцы не балуют стабильностью результатов. Причем пока никто не гарантирует команде успешный финиш сезона.

    «КамАЗ» сейчас находится на 14 месте. А вот отрыв от зоны вылета составляет лишь один турнирный пункт.

    В минувшем туре «КамАЗ» добыл важнейший балл. На выезде челнинцы расписали мировую с «Ротором» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Правда, до того «КамАЗ» потерпела четыре поражения к ряду. Причем три последних пришлись как раз на поединки ФНЛ.

    «Ротор»

    Главное разочарование чемпионата, волгоградцы увязают все глубже. А ведь летом «Ротор» считался претендентом на возвращение в РПЛ…

    «Ротор» на текущий момент занимает 18 место. Причем отставание от спасительной 16 позиции составляет 6 очков.

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    • Минувший тур вновь сложился для команды провально. Дома волгоградцы разгромно уступили «Велесу» (0:3).

    Вероятно, в этом поединке с первых минут получит шанс Игорь Школик. Перспективный атакующий хавбек должен добавить креатива действиям волгоградцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.55, на ничью за 3.15, а на «Ротор» — за 2.86.

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    «КамАЗ» постарается отдалиться от группы аутсайдеров.

    Волгоградцы намереваются как можно быстрее выбраться из опасной зоны.

    В матче борцов за выживание активно атаковать будут обе команды. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

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    «КамАЗ» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Челнинский голевой обмен заказывали?!
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