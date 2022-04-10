«КамАЗ» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. «КамАЗ» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КамАЗ»

Челнинцы не балуют стабильностью результатов. Причем пока никто не гарантирует команде успешный финиш сезона.

«КамАЗ» сейчас находится на 14 месте. А вот отрыв от зоны вылета составляет лишь один турнирный пункт.

В минувшем туре «КамАЗ» добыл важнейший балл. На выезде челнинцы расписали мировую с «Ротором» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Правда, до того «КамАЗ» потерпела четыре поражения к ряду. Причем три последних пришлись как раз на поединки ФНЛ.

«Ротор»

Главное разочарование чемпионата, волгоградцы увязают все глубже. А ведь летом «Ротор» считался претендентом на возвращение в РПЛ…

«Ротор» на текущий момент занимает 18 место. Причем отставание от спасительной 16 позиции составляет 6 очков.

Минувший тур вновь сложился для команды провально. Дома волгоградцы разгромно уступили «Велесу» (0:3).

Вероятно, в этом поединке с первых минут получит шанс Игорь Школик. Перспективный атакующий хавбек должен добавить креатива действиям волгоградцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.55, на ничью за 3.15, а на «Ротор» — за 2.86.

«КамАЗ» постарается отдалиться от группы аутсайдеров .

Волгоградцы намереваются как можно быстрее выбраться из опасной зоны.

В матче борцов за выживание активно атаковать будут обе команды. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.