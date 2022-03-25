Сборная Парагвая сыграет на своем поле против Эквадора в рамках квалификации ЧМ-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:30 мск. Парагвай — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Парагвай занимает предпоследнее место в южноамериканской отборочной группе после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь 13 очков.

Парагвайцы уже потеряли шансы на выход в финальную часть ЧМ. В лучшем случае они завершат отбор на седьмом-восьмом месте.

Коэффициенты матча Парагвай — Эквадор 1 3.20 X 2.90 2 2.55 Ставка

Команда Гильермо Скелотто в шести предыдущих матчах потерпела пять поражений и не забила ни одного мяча.

Парагвай одержал всего лишь одну домашнюю победу в текущей квалификации.

Эквадор

Эквадор тем временем находится на третьей строчке, набрав в 16-ти матчах 25 очков.

Для выхода в финальную стадию ЧМ в Катаре эквадорцам в двух оставшихся матчах достаточно набрать три очка.

Беспроигрышная серия команды Густаво Альфаро в текущем отборе составляет уже пять матчей. Правда, в трех случаях была зафиксирована ничья.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В конце января Эквадор сыграл вничью с Бразилией, а после этого поделил очки с Перу.

Прогноз и ставка

На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.18, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу Эквадора — за 2.38.

Сборная Эквадора будет предельно мотивирована, победа в предстоящем матче обеспечит ее прямую путевку на ЧМ.

И матч против забуксовавшего Парагвая — это действительно шикарный шанс набрать три очка.

Ставка — победа Эквадора за 2.38.