Парагвай
Парагвай занимает предпоследнее место в южноамериканской отборочной группе после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь 13 очков.
Парагвайцы уже потеряли шансы на выход в финальную часть ЧМ. В лучшем случае они завершат отбор на седьмом-восьмом месте.
Коэффициенты матча Парагвай — Эквадор
Команда Гильермо Скелотто в шести предыдущих матчах потерпела пять поражений и не забила ни одного мяча.
Парагвай одержал всего лишь одну домашнюю победу в текущей квалификации.
Эквадор
Эквадор тем временем находится на третьей строчке, набрав в 16-ти матчах 25 очков.
Для выхода в финальную стадию ЧМ в Катаре эквадорцам в двух оставшихся матчах достаточно набрать три очка.
Беспроигрышная серия команды Густаво Альфаро в текущем отборе составляет уже пять матчей. Правда, в трех случаях была зафиксирована ничья.
В конце января Эквадор сыграл вничью с Бразилией, а после этого поделил очки с Перу.
Прогноз и ставка
На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.18, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу Эквадора — за 2.38.
Сборная Эквадора будет предельно мотивирована, победа в предстоящем матче обеспечит ее прямую путевку на ЧМ.
И матч против забуксовавшего Парагвая — это действительно шикарный шанс набрать три очка.
Ставка — победа Эквадора за 2.38.