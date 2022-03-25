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    Эквадор обыграет Парагвай и выйдет на ЧМ-2022?

    Парагвай — Эквадор. Прогноз (к. 2.38) и ставки на квалификацию ЧМ-2022 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Эквадор
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    Беспроигрышная серия Эквадора составляет пять матчей
    Сборная Парагвая сыграет на своем поле против Эквадора в рамках квалификации ЧМ-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:30 мск. Парагвай — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 25 Марта 2022 года
    Парагвай
  • Асунсьон
    •  Парагвай 02:30 Эквадор Эквадор
  • Кито
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    Парагвай

    Парагвай занимает предпоследнее место в южноамериканской отборочной группе после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь 13 очков.

    Парагвайцы уже потеряли шансы на выход в финальную часть ЧМ. В лучшем случае они завершат отбор на седьмом-восьмом месте.

    Коэффициенты матча Парагвай — Эквадор

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Команда Гильермо Скелотто в шести предыдущих матчах потерпела пять поражений и не забила ни одного мяча.

    Парагвай одержал всего лишь одну домашнюю победу в текущей квалификации.

    Эквадор

    Эквадор тем временем находится на третьей строчке, набрав в 16-ти матчах 25 очков.

    Для выхода в финальную стадию ЧМ в Катаре эквадорцам в двух оставшихся матчах достаточно набрать три очка.

    Беспроигрышная серия команды Густаво Альфаро в текущем отборе составляет уже пять матчей. Правда, в трех случаях была зафиксирована ничья.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В конце января Эквадор сыграл вничью с Бразилией, а после этого поделил очки с Перу.

    Прогноз и ставка

    На Парагвай в этом матче можно поставить за 3.18, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу Эквадора — за 2.38.

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    Сборная Эквадора будет предельно мотивирована, победа в предстоящем матче обеспечит ее прямую путевку на ЧМ.

    И матч против забуксовавшего Парагвая — это действительно шикарный шанс набрать три очка.

    Ставка — победа Эквадора за 2.38.

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    Парагвай — Эквадор: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Эквадор обыграет Парагвай и выйдет на ЧМ-2022?
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