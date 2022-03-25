Бразилия
Бразильцы занимают первое место в южноамериканской отборочной группе, набрав в 15-ти матчах 39 очков.
Сборная Бразилии еще осенью гарантировала себе участие в финальной стадии ЧМ, поэтому с точки зрения результата предстоящий матч не имеет для нее никакого значения.
Коэффициенты матча Бразилия — Чили
Любопытно, что в текущей квалификации команда Тите до сих пор ни разу не проиграла и пропустила лишь пять мячей (забила — 32).
Чили
Сборная Чили тем временем занимает шестое место после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 19 очков.
Для продолжения борьбы за путевку на ЧМ чилийцам надо занять хотя бы пятое место, на котором сейчас находится Перу. Отставание от конкурента составляет два очка.
В феврале чилийская команда одержала важнейшую гостевую победу над Боливией. Но ключевыми могут стать матчи против Эквадора и Аргентины — оба завершились поражениями.
В восьми гостевых матчах текущего отбора чилийцы одержали только две победы.
Прогноз и ставка
На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Чили — за 8.20.
Осенью бразильцы с большим трудом обыграли чилийцев в гостевом матче. Тогда все решил один гол.
Сейчас у Бразилии не так много мотивации, но, судя по составу, хозяева вряд ли планируют дарить сопернику очки. Бразильцы снова собрали всех лучших, даже Неймар приехал.
Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 2.08.