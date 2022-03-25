Сборная Бразилии сыграет на своем поле против команды Чили в рамках квалификации ЧМ-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:30 мск. Бразилия — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразильцы занимают первое место в южноамериканской отборочной группе, набрав в 15-ти матчах 39 очков.

Сборная Бразилии еще осенью гарантировала себе участие в финальной стадии ЧМ, поэтому с точки зрения результата предстоящий матч не имеет для нее никакого значения.

Коэффициенты матча Бразилия — Чили 1 1.43 X 4.30 2 8.00 Ставка

Любопытно, что в текущей квалификации команда Тите до сих пор ни разу не проиграла и пропустила лишь пять мячей (забила — 32).

Бразилия еще ни разу не теряла очки на своем поле в отборе на ЧМ и пропустила только один гол.

Чили

Сборная Чили тем временем занимает шестое место после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 19 очков.

Для продолжения борьбы за путевку на ЧМ чилийцам надо занять хотя бы пятое место, на котором сейчас находится Перу. Отставание от конкурента составляет два очка.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В феврале чилийская команда одержала важнейшую гостевую победу над Боливией. Но ключевыми могут стать матчи против Эквадора и Аргентины — оба завершились поражениями.

В восьми гостевых матчах текущего отбора чилийцы одержали только две победы.

Прогноз и ставка

На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу Чили — за 8.20.

Осенью бразильцы с большим трудом обыграли чилийцев в гостевом матче. Тогда все решил один гол.

Сейчас у Бразилии не так много мотивации, но, судя по составу, хозяева вряд ли планируют дарить сопернику очки. Бразильцы снова собрали всех лучших, даже Неймар приехал.

Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 2.08.