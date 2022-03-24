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    Италия сенсационно проиграет Северной Македонии?

    Италия — Северная Македония. Прогноз, ставки (к. 1.85) на футбол, ЧМ-2022, 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Северная Македония
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    Начиная с сентября 2018 года сборная Италии потерпела лишь одно поражение
    Сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022. Встреча пройдет 24 марта в Палермо, начало — в 22:45 мск. Италия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал 24 Марта 2022 года

    Италия

    Сборная Италии ни разу не проиграла на групповом этапе квалификации ЧМ-2022, но при этом все равно не смогла пробиться в финальную часть напрямую.

    Осенью итальянцы в пяти матчах одержали только одну победу. В начале сентября действующие чемпионы Европы разгромили на своем поле Литву (5:0).

    Коэффициенты матча Италия — Северная Македония

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
    •

    А вот остальные встречи завершились вничью, в том числе две игры против Швейцарии, которая и стала первой.

    Интересно, что начиная с сентября 2018 года сборная Италии потерпела лишь одно поражение.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Серьезной потерей для итальянцев в предстоящем матче может стать Федерико Кьеза, который больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии может сыграть на втором крупном турнире кряду. Прошлым летом она проиграла три матча на групповом этапе Евро-2020. Но самое участие в таком турнире это уже серьезный успех для северомакедонцев.

    В текущем отборе Северная Македония набрала 18 очков в десяти матчах, сумев опередить в борьбе за второе место сборные Румынии, Армении и Исландии.

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    • Примечательно, что команда Благоя Милевски сумела одержать гостевую победу над Германией.

    Сборная Северной Македонии потерпела только одно поражение в пяти выездных матчах квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Италию в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу Северной Македонии — за 18.00.

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    Сложно представить, что итальянцы не справятся с Северной Македонии на своем поле. Даже с учетом того, что соперник год назад внезапно обыграл на выезде немцев. Никакой недооценки со стороны «Скуадры Адзурры» точно не будет.

    Ставка — победа сборной Италии + тотал больше 2,5 за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на голы Италии в обоих таймах за 1.85.

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    Италия — Северная Македония: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Италия сенсационно проиграет Северной Македонии?
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