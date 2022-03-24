Италия
Сборная Италии ни разу не проиграла на групповом этапе квалификации ЧМ-2022, но при этом все равно не смогла пробиться в финальную часть напрямую.
Осенью итальянцы в пяти матчах одержали только одну победу. В начале сентября действующие чемпионы Европы разгромили на своем поле Литву (5:0).
Коэффициенты матча Италия — Северная Македония
А вот остальные встречи завершились вничью, в том числе две игры против Швейцарии, которая и стала первой.
Интересно, что начиная с сентября 2018 года сборная Италии
Серьезной потерей для итальянцев в предстоящем матче может стать Федерико Кьеза, который больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.
Северная Македония
Сборная Северной Македонии может сыграть на втором крупном турнире кряду. Прошлым летом она проиграла три матча на групповом этапе Евро-2020. Но самое участие в таком турнире это уже серьезный успех для северомакедонцев.
В текущем отборе Северная Македония набрала 18 очков в десяти матчах, сумев опередить в борьбе за второе место сборные Румынии, Армении и Исландии.
Примечательно, что команда Благоя Милевски сумела одержать гостевую победу над Германией.
Сборная Северной Македонии потерпела только одно поражение в пяти выездных матчах квалификации ЧМ-2022.
Прогноз и ставка
На Италию в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу Северной Македонии — за 18.00.
Сложно представить, что итальянцы не справятся с Северной Македонии на своем поле. Даже с учетом того, что соперник год назад внезапно обыграл на выезде немцев. Никакой недооценки со стороны «Скуадры Адзурры» точно не будет.
Ставка — победа сборной Италии + тотал больше 2,5 за 1.80.
Также можно рассмотреть ставку на голы Италии в обоих таймах за 1.85.