Сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022. Встреча пройдет 24 марта в Палермо, начало — в 22:45 мск. Италия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии ни разу не проиграла на групповом этапе квалификации ЧМ-2022, но при этом все равно не смогла пробиться в финальную часть напрямую.

Осенью итальянцы в пяти матчах одержали только одну победу. В начале сентября действующие чемпионы Европы разгромили на своем поле Литву (5:0).

Коэффициенты матча Италия — Северная Македония 1 1.18 X 7.00 2 17.00 Ставка

А вот остальные встречи завершились вничью, в том числе две игры против Швейцарии, которая и стала первой.

Интересно, что начиная с сентября 2018 года сборная Италии потерпела лишь одно поражение .

Все прогнозы на ЧМ-2022

Серьезной потерей для итальянцев в предстоящем матче может стать Федерико Кьеза, который больше не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии может сыграть на втором крупном турнире кряду. Прошлым летом она проиграла три матча на групповом этапе Евро-2020. Но самое участие в таком турнире это уже серьезный успех для северомакедонцев.

В текущем отборе Северная Македония набрала 18 очков в десяти матчах, сумев опередить в борьбе за второе место сборные Румынии, Армении и Исландии.

Примечательно, что команда Благоя Милевски сумела одержать гостевую победу над Германией.

Сборная Северной Македонии потерпела только одно поражение в пяти выездных матчах квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Италию в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу Северной Македонии — за 18.00.

Сложно представить, что итальянцы не справятся с Северной Македонии на своем поле. Даже с учетом того, что соперник год назад внезапно обыграл на выезде немцев. Никакой недооценки со стороны «Скуадры Адзурры» точно не будет.

Ставка — победа сборной Италии + тотал больше 2,5 за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на голы Италии в обоих таймах за 1.85.