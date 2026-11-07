прогноз на матч 10-го тура Лиги 1, ставка за 2.80

8 ноября в десятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Марсель». Начало встречи — в 22:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Ланс»

Турнирное положение: «кроваво-золотые» занимают в Лиге 1 девятое место, в активе «Ланса» 13 очков после 9 сыгранных матчей: 4 победы, 1 ничья и 4 поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Ланс» проиграл на выезде «Лиллю» (0:1). Затем команда потерпела болезненное поражение в Лиге чемпионов, «Ланс» потерпел крупное поражение в поединке против «Комо» (1:9).

Не сыграют: в предстоящей игре против «Марселя» своей команде не помогут Одсонн Эдуард, Франьо Иванович, Майк Навроцки, Абдалла Сима.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ланс» нестабильно проводит последние матчи, чередуя удачные выступления с неудачами. В пяти предыдущих встречах команда одержала две победы и трижды уступила соперникам, забив 6 голов и пропустив 15 мячей. Главной проблемой остаётся игра в обороне, которая не всегда справляется с атакующими действиями оппонентов. Тем не менее в чемпионате Франции «Ланс» способен конкурировать с командами из верхней части таблицы.

«Марсель»

Турнирное положение: во французской Лиги 1 «Марсель» занимает 6-е место, набрав 15 баллов: пять побед и четыре поражения.

Последние матчи: в рамках девятого тура французской Лиги 1 «Марсель» одержал победу над «Тулузой» (2:0). Вопросы о победителе команда сняла в первые 25 минут игры, в составе олимпийцев по голу забили Амин Гуири и Амин Харит.

Не сыграют: в составе «Марселя» в предстоящей игре французской Лиги 1 не сыграют Дерек Корнелиус.

Состояние команды: «Марсель» демонстрирует достаточно стабильные результаты и одержал четыре победы в пяти последних матчах во всех турнирах. Провансальцы успешно действуют в атаке, но периодически допускают ошибки в обороне. Команда сохраняет хорошие шансы побороться за высокие места в чемпионате Франции и стремится закрепиться среди лидеров Лиги 1. Стоит отметить результаты последних матчей: «Марсель» обыграл «Тулузу» (2:0), «Гавр» (4:3), «Анже» (5:2) и проиграл «Штурму» (0:1).

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Статистика для ставок

«Ланс» занимает девятое место в чемпионате Франции

«Марсель» занимает шестое место в чемпионате Франции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ланса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Марселя» — 2.80.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.68.

Прогноз: «Марсель» выглядит предпочтительнее благодаря более стабильным результатам и качественному подбору исполнителей. Команда обладает серьёзным атакующим потенциалом и способна создавать проблемы даже организованной обороне соперника. «Ланс» в последнее время выступает менее убедительно и не всегда справляется с давлением сильных оппонентов. Считаем, что гости имеют хорошие шансы набрать три очка.

2.80 Победа «Марселя» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Ланс» — «Марсель» принесёт прибыль 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа «Марселя» с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Предстоящая встреча обещает получиться результативной. «Марсель» располагает достаточно мощной атакой и регулярно создаёт опасные моменты у чужих ворот. «Ланс» также способен ответить собственными голевыми выпадами, особенно на домашней арене. Предполагаем, что команды совместными усилиями пробьют тотал больше 3.5 мяча.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ланс» — «Марсель» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.