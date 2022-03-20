«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков. От идущего четвертым «Арсенала» «шпоры» отстают на три очка.

Ранее на этой неделе «Тоттенхэм» одержал важнейшую победу на поле «Брайтона» (2:0) благодаря голам Кристиана Ромеро и Харри Кейна.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вест Хэм 1 1.70 X 3.85 2 4.80 Ставка

Команда Антонио Конте своевременно отреагировала на гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). «Тоттенхэму» в тот день так и не удалось остановить Криштиану Роналду, который стал автором хет-трика.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» ни разу не играл вничью в 11-ти предыдущих матчах АПЛ.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» после 29-ти сыгранных матчей тоже набрал 48 очков, но за счет дополнительных показателей находится выше «Тоттенхэма».

«Вест Хэм» в начале марта потерпел три поражения кряду. Сначала команда Дэвида Мойеса уступила «Саутгемптону» и «Ливерпулю», а потом уступила «Севилье» в рамках Лиги Европы.

Неприятную серию «молотобойцы» прервали в прошлое воскресенье, выиграв на своем поле у «Астон Виллы». Один из мячей забил украинский нападающий Андрей Ярмоленко.

«Вест Хэм» одержал только три победы в десяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Вест Хэма» — за 5.30.

«Тоттенхэм» дважды проиграл «Вест Хэму» в трех предыдущих матчах. Правда, в обоих случаях это произошло на поле соперника.

Но сейчас, в любом случае, есть большие сомнения, что команде Конте удастся набрать три очка. «Тоттенхэм» барахлит, и это очень сложно не заметить.

Ставка — победа «Вест Хэма» или ничья за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал матча больше 2,5 за 1.82.