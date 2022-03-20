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    «Тоттенхэм» проиграет «Вест Хэму» даже на своем поле?

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.33) и ставки на футбол, АПЛ, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
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    «Тоттенхэм» ни разу не играл вничью в 11-ти предыдущих матчах АПЛ
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Марта 2022 года
    Тоттенхэм
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    •  Тоттенхэм 19:30 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков. От идущего четвертым «Арсенала» «шпоры» отстают на три очка.

    Ранее на этой неделе «Тоттенхэм» одержал важнейшую победу на поле «Брайтона» (2:0) благодаря голам Кристиана Ромеро и Харри Кейна.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вест Хэм

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    Команда Антонио Конте своевременно отреагировала на гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). «Тоттенхэму» в тот день так и не удалось остановить Криштиану Роналду, который стал автором хет-трика.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» ни разу не играл вничью в 11-ти предыдущих матчах АПЛ.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» после 29-ти сыгранных матчей тоже набрал 48 очков, но за счет дополнительных показателей находится выше «Тоттенхэма».

    «Вест Хэм» в начале марта потерпел три поражения кряду. Сначала команда Дэвида Мойеса уступила «Саутгемптону» и «Ливерпулю», а потом уступила «Севилье» в рамках Лиги Европы.

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    • Неприятную серию «молотобойцы» прервали в прошлое воскресенье, выиграв на своем поле у «Астон Виллы». Один из мячей забил украинский нападающий Андрей Ярмоленко.

    «Вест Хэм» одержал только три победы в десяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Вест Хэма» — за 5.30.

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    «Тоттенхэм» дважды проиграл «Вест Хэму» в трех предыдущих матчах. Правда, в обоих случаях это произошло на поле соперника.

    Но сейчас, в любом случае, есть большие сомнения, что команде Конте удастся набрать три очка. «Тоттенхэм» барахлит, и это очень сложно не заметить.

    Ставка — победа «Вест Хэма» или ничья за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал матча больше 2,5 за 1.82.

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    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» проиграет «Вест Хэму» даже на своем поле?
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