«Дженоа»
«Дженоа» находится на предпоследнем, 19-м месте, набрав в 29-ти матчах лишь 19 очков.
В это не так просто поверить, но «Дженоа» ни разу не выиграла в 26-ти предыдущих матчах чемпионата Италии. Катастрофическая серия.
Коэффициенты матча Дженоа — Торино
Более того, до сих пор у клуба из Генуи всего лишь одна победа в текущем сезоне Серии А.
Девять из 10 предыдущих (восемь последних) матчей с участием «Грифонов» завершились вничью.
«Торино»
С 35 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.
Вот уже семь туров чемпионата «Быки» обходятся без побед. В этот период они четырежды сыграли вничью и в трех случаях проиграли.
В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» расписали домашнюю мировую с «Интером», сыграв 1:1, а игровым днем ранее они довольствовались ничьей 0:0 с «Болоньей».
В последних четырех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, туринский коллектив потерпел одно поражение — от «Кальяри» (1:2) дома.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,05.