ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции IvanbetСпорт, трэш, угар, алкаши. Букмекер Pin-Up перезапустился как Ivanbet Игроки «Вильярреала»Сказка продолжается. «Вильярреал» превосходит сам себя
  • 01:08
    • «Ливерпуль» переиграл «Арсенал» в Лондоне
  • 01:01
    • «Вильярреал» забил 3 мяча «Ювентусу» и вышел в 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Челси» второй раз обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
  • 00:32
    • Голы Кейна и Ромеро принесли «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
  • 21:39
    • Назначены арбитры на матчи 22 тура РПЛ
  • 22:34
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Майнца»
  • 15:10
    • Стал известен календарь РПЛ до конца сезона-2021/2022
    Все новости спорта

    Прекратится ли ничейный синдром «Дженоа»?

    «Дженоа» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 14 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Дженоа» сыграла вничью восемь последних матчей
    «Дженоа» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Дженоа» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 18 Марта 2022 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 23:00 Торино Торино
  • Турин
    •

    «Дженоа»

    «Дженоа» находится на предпоследнем, 19-м месте, набрав в 29-ти матчах лишь 19 очков.

    В это не так просто поверить, но «Дженоа» ни разу не выиграла в 26-ти предыдущих матчах чемпионата Италии. Катастрофическая серия.

    Коэффициенты матча Дженоа — Торино

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    Более того, до сих пор у клуба из Генуи всего лишь одна победа в текущем сезоне Серии А.

    Все прогнозы на Серию А

    Девять из 10 предыдущих (восемь последних) матчей с участием «Грифонов» завершились вничью.

    «Торино»

    С 35 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.

    Вот уже семь туров чемпионата «Быки» обходятся без побед. В этот период они четырежды сыграли вничью и в трех случаях проиграли.

  • Цикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу
  • Почему бергамаски переживают кризис?
  • 22/02/2022

    • В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» расписали домашнюю мировую с «Интером», сыграв 1:1, а игровым днем ранее они довольствовались ничьей 0:0 с «Болоньей».

    В последних четырех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, туринский коллектив потерпел одно поражение — от «Кальяри» (1:2) дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Астана — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Туран — Каспий Актау
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Тараз
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ренн — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Монако — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Копенгаген — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Базель — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дженоа» — «Торино»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на футбол. Прекратится ли ничейный синдром «Дженоа»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры