«Дженоа» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Дженоа» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» находится на предпоследнем, 19-м месте, набрав в 29-ти матчах лишь 19 очков.

В это не так просто поверить, но «Дженоа» ни разу не выиграла в 26-ти предыдущих матчах чемпионата Италии. Катастрофическая серия.

Коэффициенты матча Дженоа — Торино 1 3.30 X 3.20 2 2.30 Ставка

Более того, до сих пор у клуба из Генуи всего лишь одна победа в текущем сезоне Серии А.

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Девять из 10 предыдущих (восемь последних) матчей с участием «Грифонов» завершились вничью.

«Торино»

С 35 зачетными пунктами «Торино» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А. На еврокубки команда не рассчитывает, да и вылет ей не грозит.

Вот уже семь туров чемпионата «Быки» обходятся без побед. В этот период они четырежды сыграли вничью и в трех случаях проиграли.

В своей последней проведенной встрече первенства «бордовые» расписали домашнюю мировую с «Интером», сыграв 1:1, а игровым днем ранее они довольствовались ничьей 0:0 с «Болоньей».

В последних четырех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, туринский коллектив потерпел одно поражение — от «Кальяри» (1:2) дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,05.