Чили
Чилийцы занимают шестое место в южноамериканской отборочной группе после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрали 16 очков.
Сборная Чили слабо начала текущую квалификацию, но благодаря осенним успехам по-прежнему претендует на выход в финальную часть ЧМ.
Коэффициенты матча Чили — Аргентина
В октябре команда Мартина Ласарте выиграла у Парагвая и Венесуэлы, а в ноябре еще раз разобралась с парагвайцами.
В семи домашних матчах в этом отборе чилийцы потерпели лишь два поражения.
Аргентина
Аргентина тем временем находится на второй строчке, набрав в 13-ти матчах 29 очков.
При этом важно отметить, что аргентинцы уже обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ. Именно по этой причине предстоящие матчи пропустит Лионель Месси.
Интересно, что сборная Аргентины
Аргентинцы не пропустили ни одного мяча в пяти предыдущих матчах отбора.
Прогноз и ставка
На Чили в этом матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу Аргентины — за 2.78.
Аргентинцам оставшиеся матчи уже не нужны, они свою задачу уже решили. И для чилийцев это большой шанс. А у сборной Аргентины, к слову, никогда не бывает простых матчей с этой командой.
Ставка — победа Чили с форой (0) за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на победу сборной Чили с точным счетом 1:0 за 6.50.