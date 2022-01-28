Сборная Аргентины сыграет на выезде против команды Чили в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 28 января, начало — в 03:15 мск. Чили — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Чилийцы занимают шестое место в южноамериканской отборочной группе после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрали 16 очков.

Сборная Чили слабо начала текущую квалификацию, но благодаря осенним успехам по-прежнему претендует на выход в финальную часть ЧМ.

Коэффициенты матча Чили — Аргентина 1 2.60 X 3.15 2 2.90 Ставка

В октябре команда Мартина Ласарте выиграла у Парагвая и Венесуэлы, а в ноябре еще раз разобралась с парагвайцами.

В семи домашних матчах в этом отборе чилийцы потерпели лишь два поражения.

Аргентина

Аргентина тем временем находится на второй строчке, набрав в 13-ти матчах 29 очков.

При этом важно отметить, что аргентинцы уже обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ. Именно по этой причине предстоящие матчи пропустит Лионель Месси.

Интересно, что сборная Аргентины еще ни разу не проигрывала в текущей квалификации . А с учетом триумфального Кубка Америки у команды Лионеля Скалони на данный момент просто внушительная безвыигрышная серия.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Аргентинцы не пропустили ни одного мяча в пяти предыдущих матчах отбора.

Прогноз и ставка

На Чили в этом матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу Аргентины — за 2.78.

Аргентинцам оставшиеся матчи уже не нужны, они свою задачу уже решили. И для чилийцев это большой шанс. А у сборной Аргентины, к слову, никогда не бывает простых матчей с этой командой.

Ставка — победа Чили с форой (0) за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на победу сборной Чили с точным счетом 1:0 за 6.50.