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    Сборная Чили прервет супер серию Аргентины?

    Чили — Аргентина. Прогноз (к. 6.50) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Аргентина
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    Чилийцы могут воспользоваться отсутствием Месси в составе Аргентины
    Сборная Аргентины сыграет на выезде против команды Чили в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 28 января, начало — в 03:15 мск. Чили — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 28 Января 2022 года
    Чили
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    •  Чили 03:15 Аргентина Аргентина
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    Чили

    Чилийцы занимают шестое место в южноамериканской отборочной группе после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрали 16 очков.

    Сборная Чили слабо начала текущую квалификацию, но благодаря осенним успехам по-прежнему претендует на выход в финальную часть ЧМ.

    Коэффициенты матча Чили — Аргентина

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    В октябре команда Мартина Ласарте выиграла у Парагвая и Венесуэлы, а в ноябре еще раз разобралась с парагвайцами.

    В семи домашних матчах в этом отборе чилийцы потерпели лишь два поражения.

    Аргентина

    Аргентина тем временем находится на второй строчке, набрав в 13-ти матчах 29 очков.

    При этом важно отметить, что аргентинцы уже обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ. Именно по этой причине предстоящие матчи пропустит Лионель Месси.

    Интересно, что сборная Аргентины еще ни разу не проигрывала в текущей квалификации. А с учетом триумфального Кубка Америки у команды Лионеля Скалони на данный момент просто внушительная безвыигрышная серия.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Аргентинцы не пропустили ни одного мяча в пяти предыдущих матчах отбора.

    Прогноз и ставка

    На Чили в этом матче можно поставить за 2.67, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу Аргентины — за 2.78.

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    Аргентинцам оставшиеся матчи уже не нужны, они свою задачу уже решили. И для чилийцев это большой шанс. А у сборной Аргентины, к слову, никогда не бывает простых матчей с этой командой.

    Ставка — победа Чили с форой (0) за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на победу сборной Чили с точным счетом 1:0 за 6.50.

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    Чили — Аргентина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на футбол. Сборная Чили прервет супер серию Аргентины?
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