ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В мечтах о Пекине, в опасениях из-за «короны». До старта ОИ-2022 осталось две недели Хулиан АльваресНовые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу Роберто МартинесКто должен заменить Бенитеса в «Эвертоне»? Плюсы и минусы всех кандидатов
  • 06:40
    • Рублев обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Australian Open
  • 06:52
    • Павлюченкова продолжает выступление на Открытом чемпионата Австралии
  • 01:37
    • «Интер» с трудом прошел «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 01:33
    • «Валенсия» обменялась голами с «Севильей»
  • 00:31
    • «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» благодаря дублю Бергвейна в компенсированное время
  • 01:14
    • Семак: Устроит ли Дзюбу тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует?
  • 01:04
    • «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Брентфорд»
    Все новости спорта

    «Бетис» и «Эспаньол» снова сыграют вничью?

    «Эспаньол» — «Бетис». Прогноз, ставки (к. 3.85) на футбол, чемпионат Испании, 21 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего чемпионата Испании
    «Эспаньол» сыграет на своем поле против «Бетиса» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. «Эспаньол» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 21 Января 2022 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги, набрав в 21-м матче 27 очков.

    За день до Нового года «Эспаньол» одержал гостевую победу над «Валенсией», забив два мяча незадолго до финального свистка. Следующие матчи каталонский клуб провел заметно хуже.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Бетис

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Сначала «Эспаньол» уступил на своем поле «Эльче», а потом вылетел из Кубка Испании, проиграв «Мальорке».

    Все прогнозы на футбол

    В начале текущей недели команда Висенте Морено сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). От поражения каталонцев спас гол Рауля де Томаса уже в компенсированное время.

    «Эспаньол» потерпел всего лишь два поражения в десяти домашних матчах Ла Лиги.

    «Бетис»

    «Бетис» тем временем поднялся уже на третью строчку, набрав в 21-м матче 37 очков.

    Ранее на этой неделе команда Мануэлья Пеллегрини разгромила на своем поле «Алавес» (4:0). Игра была сделана еще до перерыва, когда соперник пропустил три мяча.

  • Бенитес снова провалился — он исчерпал себя в клубах
  • Почему у испанца не сложилось в «Эвертоне»?
  • 18/01/2022

    • Январь «Бетис» начал с домашнего поражения от «Сельты», но потом были ничья с «Райо Вальекано» и победы над «Вальядолидом» и «Севильей» в Кубке Испании.

    «Бетис» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего чемпионата Испании.

    Прогноз и ставка

    На «Эспаньол» в этом матче можно поставить за 3.25, ничью букмекеры предлагают за 3.06, а победу «Бетиса» — за 2.47.

    В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Скорее всего, на поле «Эспаньола» соперники тоже обменяются забитыми мячами.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Сложно сказать, сможет ли «Бетис» набрать три очка, каталонцы все-таки очень хорошо играют на своем поле. Возможно, будет еще одна результативная ничья.

    Ставка — обе команды забьют + ничья за 3.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кириьос — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хетафе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мали — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.65
  • Прогноз на матч Арсенал Лондон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Бетис»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» и «Эспаньол» снова сыграют вничью?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры