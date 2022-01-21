«Эспаньол» сыграет на своем поле против «Бетиса» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. «Эспаньол» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги, набрав в 21-м матче 27 очков.

За день до Нового года «Эспаньол» одержал гостевую победу над «Валенсией», забив два мяча незадолго до финального свистка. Следующие матчи каталонский клуб провел заметно хуже.

Коэффициенты матча Эспаньол — Бетис 1 3.00 X 3.20 2 2.45 Ставка

Сначала «Эспаньол» уступил на своем поле «Эльче», а потом вылетел из Кубка Испании, проиграв «Мальорке».

Все прогнозы на футбол

В начале текущей недели команда Висенте Морено сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). От поражения каталонцев спас гол Рауля де Томаса уже в компенсированное время.

«Эспаньол» потерпел всего лишь два поражения в десяти домашних матчах Ла Лиги.

«Бетис»

«Бетис» тем временем поднялся уже на третью строчку, набрав в 21-м матче 37 очков.

Ранее на этой неделе команда Мануэлья Пеллегрини разгромила на своем поле «Алавес» (4:0). Игра была сделана еще до перерыва, когда соперник пропустил три мяча.

Январь «Бетис» начал с домашнего поражения от «Сельты», но потом были ничья с «Райо Вальекано» и победы над «Вальядолидом» и «Севильей» в Кубке Испании.

«Бетис» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего чемпионата Испании.

Прогноз и ставка

На «Эспаньол» в этом матче можно поставить за 3.25, ничью букмекеры предлагают за 3.06, а победу «Бетиса» — за 2.47.

В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Скорее всего, на поле «Эспаньола» соперники тоже обменяются забитыми мячами.

Сложно сказать, сможет ли «Бетис» набрать три очка, каталонцы все-таки очень хорошо играют на своем поле. Возможно, будет еще одна результативная ничья.

Ставка — обе команды забьют + ничья за 3.85.