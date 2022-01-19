«Лилль» на своём поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 19 января, начало — 21:00 (мск). «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» находится на экваторе турнирной таблицы чемпионата Франции, занимая 10-е место. За 20 туров он набрал 29 очков. Команда имеет одинаковое количество забитых и пропущенных голов — 27/27.

За последние 10 игр во всех турнирах «Лилль» часто радует своих болельщиков и таким образом в активе команды: 6 побед, 1 поражение и 3 ничейных результата.

Коэффициенты матча Лилль — Лорьян 1 1.50 X 4.30 2 6.50 Ставка

В Лиге 1 «Лилль» уже 8 туров подряд не проигрывал своим соперникам. В прошлом туре команда встречалась с «Марселем» и показала красивую игру, матч завершился со счётом 1:1. До этого поединка была встреча с «Бордо» где обе команды забивали, но «Лилль» смог вырвать победу — 2:3.

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В 1/16 Кубка Франции «Лилль» провёл встречу на выезде с «Лансом» и потерпел поражение в серии пенальти 3:2.

В этом матче команде не помогут Тимоти Веа, Лео Жардин и Жереми Пье.

«Лорьян»

«Лорьян» после 20-ти туров чемпионата Франции находится в зоне вылета занимая 18-е место. Они смогли набрать всего 17 очков. Такое же количество баллов имеют так же «Бордо» и «Труа». Команда очень мало забивает, но много пропускает — 15/31.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» показывал очень плохие результаты, команда не побеждала совсем, 8 раз проиграла и 2 раза довольствовалась ничьей.

В Лиге 1 «Лорьян» 13 матчей подряд не может одержать победу ни с одним из соперников. Последние два тура чемпионата Франции «Лорьян» смог сыграть вничью с «ПСЖ» (1:1) и «Анже» (0:0). А до этого проиграл таким командам как «Мец» (4:1), «Нант» (0:1), «Труа» (2:0), «Ренн» (0:2).

У «Лорьяна» на поле не выйдут Редван Бурле, Стефан Диарра, Фабьен Лемуан, Сэмуел Лорик, Жереми Морель и Данго Оаттара.

Прогноз и ставка

Победу «Лилля» в этом матче можно взять за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Лорьяна» за — 6.80.

Прогноз — «Лилль» в этом сезоне показывает хорошую игру и точно выглядит на порядок выше «Лорьяна», который никак не может выйти из кризиса и вдобавок ко всему имеет кадровые потери. В этом матче у «Лилля» не возникнет сложностей и они уверенно обыграют соперника.

Ставка — Победа «Лилля» с форой (-1.5) за 2.46.