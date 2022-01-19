ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль БенитесБенитес снова провалился — он исчерпал себя в клубах Усман ДембелеТрансферный дайджест. 11-17 января Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ
  • 06:29
    • Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
  • 23:46
    • Вильена стал игроком «Эспаньола»
  • 00:53
    • «Фиорентина» разгромила «Дженоа»
  • 23:27
    • Левандовски — игрок года по версии ФИФА
  • 23:09
    • Названа символическая сборная мира по версии ФИФА и FIFPro
  • 22:46
    • «Наполи» всухую обыграл «Болонью»
  • 22:38
    • «Милан» потерпел поражение от «Специи»
    Все новости спорта

    Уверенная победа «Лилля»

    «Лилль» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, чемпионат Франции, 19 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лорьян Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лорьян»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид
    «Лилль» на своём поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 19 января, начало — 21:00 (мск). «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 19 Января 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    «Лилль» находится на экваторе турнирной таблицы чемпионата Франции, занимая 10-е место. За 20 туров он набрал 29 очков. Команда имеет одинаковое количество забитых и пропущенных голов — 27/27.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Лилль» часто радует своих болельщиков и таким образом в активе команды: 6 побед, 1 поражение и 3 ничейных результата.

    Коэффициенты матча Лилль — Лорьян

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.50
  • Ставка
    •

    В Лиге 1 «Лилль» уже 8 туров подряд не проигрывал своим соперникам. В прошлом туре команда встречалась с «Марселем» и показала красивую игру, матч завершился со счётом 1:1. До этого поединка была встреча с «Бордо» где обе команды забивали, но «Лилль» смог вырвать победу — 2:3.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/16 Кубка Франции «Лилль» провёл встречу на выезде с «Лансом» и потерпел поражение в серии пенальти 3:2.

    В этом матче команде не помогут Тимоти Веа, Лео Жардин и Жереми Пье.

    «Лорьян»

    «Лорьян» после 20-ти туров чемпионата Франции находится в зоне вылета занимая 18-е место. Они смогли набрать всего 17 очков. Такое же количество баллов имеют так же «Бордо» и «Труа». Команда очень мало забивает, но много пропускает — 15/31.

  • На клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест
  • Почему украинца уволили из «Дженоа»?
  • 15/01/2022

    • За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» показывал очень плохие результаты, команда не побеждала совсем, 8 раз проиграла и 2 раза довольствовалась ничьей.

    В Лиге 1 «Лорьян» 13 матчей подряд не может одержать победу ни с одним из соперников. Последние два тура чемпионата Франции «Лорьян» смог сыграть вничью с «ПСЖ» (1:1) и «Анже» (0:0). А до этого проиграл таким командам как «Мец» (4:1), «Нант» (0:1), «Труа» (2:0), «Ренн» (0:2).

    У «Лорьяна» на поле не выйдут Редван Бурле, Стефан Диарра, Фабьен Лемуан, Сэмуел Лорик, Жереми Морель и Данго Оаттара.

    Прогноз и ставка

    Победу «Лилля» в этом матче можно взять за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Лорьяна» за — 6.80.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — «Лилль» в этом сезоне показывает хорошую игру и точно выглядит на порядок выше «Лорьяна», который никак не может выйти из кризиса и вдобавок ко всему имеет кадровые потери. В этом матче у «Лилля» не возникнет сложностей и они уверенно обыграют соперника.

    Ставка — Победа «Лилля» с форой (-1.5) за 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Руусувуори — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Басилашвили — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Имер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зимбабве — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Малави — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кельн — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гана — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Габон — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бёрнли — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Борусссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Лилля»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры