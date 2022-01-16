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    Кто вернется на победный путь?

    «Лорьян» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Франции, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Анже»
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    «Лорьян» идет в зоне плей-офф за место в Лиге 1
    «Лорьян» на своём поле сыграет против «Анже» в рамках 21-го тура Лиги 1. Матч состоится 16 января, начало — 17:00 (мск). «Лорьян» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лорьян»

    Хозяева располагаются внизу турнирной таблицы, на 18 позиции. У них всего 16 очков и три победы в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

    В прошлом туре команда смогла прервать серию из семи поражений ничьей с ПСЖ (1:1). После Нового года «Лорьян» еще не играл. Последняя встреча была 22 декабря.

    Перед этим коллектив выбыл из Кубка Франции, проиграв «Ренну» 0:1. В последних турах Лиги 1 кроме ПСЖ были «Метц» (1:4), «Нант» (0:1) и «Труа» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Конкретно в Лиге 1 «Лорьян» лишь по разнице мячей опережает зону вылета, но 18-я строчка требует провести матчи плей-офф за право остаться в элите.

    «Анже»

    «Анже» тем временем занимает 12-ю строчку, набрав в 19-ти матчах 25 очков.

    «Анже» — крепкий середняк, который вряд ли попадет в еврокубки, но при этом без проблем обеспечит себе место в элите как минимум на еще один сезон.

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    • В позапрошлом туре коллектив проиграл дома «Клермону», но перед этим ему удалось одержать гостевую победу над «Реймсом».

    Тем не менее, в прошлом матче Лиги 1 команда потерпела разгром от «Монпелье» (1:4) на выезде. Это стало третьим поражением кряду в последних играх во всех турнирах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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    «Лорьян» — «Анже»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Кто вернется на победный путь?
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