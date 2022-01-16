«Лорьян»
Хозяева располагаются внизу турнирной таблицы, на 18 позиции. У них всего 16 очков и три победы в нынешнем сезоне чемпионата Франции.
В прошлом туре команда смогла прервать серию из семи поражений ничьей с ПСЖ (1:1). После Нового года «Лорьян» еще не играл. Последняя встреча была 22 декабря.
Перед этим коллектив выбыл из Кубка Франции, проиграв «Ренну» 0:1. В последних турах Лиги 1 кроме ПСЖ были «Метц» (1:4), «Нант» (0:1) и «Труа» (0:2).
Конкретно в Лиге 1 «Лорьян» лишь по разнице мячей опережает зону вылета, но 18-я строчка требует провести матчи плей-офф за право остаться в элите.
«Анже»
«Анже» тем временем занимает 12-ю строчку, набрав в 19-ти матчах 25 очков.
«Анже» — крепкий середняк, который вряд ли попадет в еврокубки, но при этом без проблем обеспечит себе место в элите как минимум на еще один сезон.
В позапрошлом туре коллектив проиграл дома «Клермону», но перед этим ему удалось одержать гостевую победу над «Реймсом».
Тем не менее, в прошлом матче Лиги 1 команда потерпела разгром от «Монпелье» (1:4) на выезде. Это стало третьим поражением кряду в последних играх во всех турнирах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.