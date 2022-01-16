«Лорьян» на своём поле сыграет против «Анже» в рамках 21-го тура Лиги 1. Матч состоится 16 января, начало — 17:00 (мск). «Лорьян» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

Хозяева располагаются внизу турнирной таблицы, на 18 позиции. У них всего 16 очков и три победы в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

В прошлом туре команда смогла прервать серию из семи поражений ничьей с ПСЖ (1:1). После Нового года «Лорьян» еще не играл. Последняя встреча была 22 декабря.

Перед этим коллектив выбыл из Кубка Франции, проиграв «Ренну» 0:1. В последних турах Лиги 1 кроме ПСЖ были «Метц» (1:4), «Нант» (0:1) и «Труа» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Конкретно в Лиге 1 «Лорьян» лишь по разнице мячей опережает зону вылета, но 18-я строчка требует провести матчи плей-офф за право остаться в элите.

«Анже»

«Анже» тем временем занимает 12-ю строчку, набрав в 19-ти матчах 25 очков.

«Анже» — крепкий середняк, который вряд ли попадет в еврокубки, но при этом без проблем обеспечит себе место в элите как минимум на еще один сезон.

В позапрошлом туре коллектив проиграл дома «Клермону», но перед этим ему удалось одержать гостевую победу над «Реймсом».

Тем не менее, в прошлом матче Лиги 1 команда потерпела разгром от «Монпелье» (1:4) на выезде. Это стало третьим поражением кряду в последних играх во всех турнирах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.