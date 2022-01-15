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    Забьют оба коллектива?

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
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    Нелсон Семеду
    В 22-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Саутгемптон». Игра состоится 15 января, начало — в 18:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2022 года
    Вулверхэмптон
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    ВулверхэмптонКто победит?Саутгемптон Назови победителя и получи беспроигрышную ставку 1000 рублей на матч

    «Вулверхэмптон»

    На данный момент «Вулверхэмптон» разместился на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. От шестой еврокубковой строки он отстает на пять баллов.

    К этой игре «волки» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот период три поединка пришлись на чемпионат, в которых они смогли набрать семь пунктов.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Саутгемптон

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •
  • 1
  • 2.31
  • X
  • 3.23
  • 2
  • 3.37
  • Ставка!
    •

    По 1:0 «оранжево-черные» в этом отрезке одолели в гостях «МЮ» и «Брайтон», а также дома расписали мировую 0:0 с «Челси». Накануне же они на своем поле разгромили «Шеффилд Юнайтед» 3:0 в Кубке Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    Лишь 11 из 28 баллов «Вулверхэмптон» заработал в родных стенах. Клуб добился трех викторий, дважды сыграл вничью и четыре раза уступал.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в турнирной таблице английской Премьер-лиге находится на 11-й позиции. Перед зоной вылета у клуба запас составляет 13 баллов, так что понижение в классе ему пока не грозит.

    В семи прошлых встречах чемпионата команда четырежды расходилась миром, раз проигрывала и одерживала две виктории. В последнем проведенном матче «святые» на домашнем поле разгромили «Брентфорд» 4:1.

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    • А немного ранее они в Кубке Англии прошли «Суонси» — 3:2 ОТ. Всего же команда не проигрывает на протяжении последних четырех игр, трижды победив в данном периоде.

    На выезде «Саутгемтон» в этом сезоне набрал только девять баллов из 24. Он выиграл два раза, трижды играл вничью и потерпел пять неудач.

    За последние пять очных матчей трижды побеждали «волки», причем всегда на выезде. Еще одну игру выиграли «святые» и раз была мировая.

    Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вулверхэмптон» предлагают — 2.27.

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    На викторию «Саутгемтона» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.16.

    И хотя эти команды не отличаются высокой результативностью, но в играх между собой они зачастую забивают друг другу. Вот и сейчас ждем от них активных действий в завершающей стадии.

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    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Забьют оба коллектива?
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