В 22-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Саутгемптон». Игра состоится 15 января, начало — в 18:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

На данный момент «Вулверхэмптон» разместился на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. От шестой еврокубковой строки он отстает на пять баллов.

К этой игре «волки» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот период три поединка пришлись на чемпионат, в которых они смогли набрать семь пунктов.

По 1:0 «оранжево-черные» в этом отрезке одолели в гостях «МЮ» и «Брайтон», а также дома расписали мировую 0:0 с «Челси». Накануне же они на своем поле разгромили «Шеффилд Юнайтед» 3:0 в Кубке Англии.

Календарь и таблица АПЛ

Лишь 11 из 28 баллов «Вулверхэмптон» заработал в родных стенах. Клуб добился трех викторий, дважды сыграл вничью и четыре раза уступал.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в турнирной таблице английской Премьер-лиге находится на 11-й позиции. Перед зоной вылета у клуба запас составляет 13 баллов, так что понижение в классе ему пока не грозит.

В семи прошлых встречах чемпионата команда четырежды расходилась миром, раз проигрывала и одерживала две виктории. В последнем проведенном матче «святые» на домашнем поле разгромили «Брентфорд» 4:1.

А немного ранее они в Кубке Англии прошли «Суонси» — 3:2 ОТ. Всего же команда не проигрывает на протяжении последних четырех игр, трижды победив в данном периоде.

На выезде «Саутгемтон» в этом сезоне набрал только девять баллов из 24. Он выиграл два раза, трижды играл вничью и потерпел пять неудач.

За последние пять очных матчей трижды побеждали «волки», причем всегда на выезде. Еще одну игру выиграли «святые» и раз была мировая.

Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вулверхэмптон» предлагают — 2.27.

На викторию «Саутгемтона» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.16.

И хотя эти команды не отличаются высокой результативностью, но в играх между собой они зачастую забивают друг другу. Вот и сейчас ждем от них активных действий в завершающей стадии.