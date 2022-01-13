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    Неуверенное начало от «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Арсенал». Дерзкая ставка за 5.60 на матч Кубок английской лиги 13 января 2022 года

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    Роберто Фирмино
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Лондон в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Матч пройдет 13 января, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 13 Января 2022 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 22:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Арсенал Лондон

  • 1
  • 1.88
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  • 3.85
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  • 3.80
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в АПЛ серьезно отстал от «Манчестер Сити». Шансов на чемпионскую корону у команды Юргена Клоппа крайне мало.

    Да и вообще, игра команды сейчас вызывает определенные вопросы. Например, в минувшем туре АПЛ мерсисайдцы упустили верную победу над «Челси» (2:2).

    Зато в Кубке Англии команда Юргена Клоппа преуспела. Правда, победа над скромным «Шрусбери Таун» (4:1) вряд ли может считаться подвигом.

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    С «Арсеналом» мерсисайдцы в последнее время играют весьма удачно. Из пяти последних поединков «Ливерпуль» добыл три победы.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в нынешнем сезоне смотрится симпатично. Команда Микеля Артеты безобразно начала сезон, но затем выдала ряд ярких поединков.

    Правда, в минувшем туре АПЛ «канониры» дома уступили лидеру «Манчестер Сити» (1:2). Причем Букайо Сака открыл счет еще в первом тайме, и лишь после перерыва лондонцы пропустили дважды.

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  • 10/01/2022

    • А вот в Кубке Англии «Арсенал» по-настоящему опозорился. Громкий провал случился в матче с «Ноттингем Форрест» (1:0).

    В кадровом плане у «канониров» все не так позитивно. Не сыграют в этом матче уехавшие на Кубок африканских наций Обамеянг, Парти, Пепе и Эль-Ненни.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.08, на ничью за 3.70, а на «Арсенал» Лондон — за 3.62.

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    «Ливерпуль» обладает сильной линией атаки во главе с Салахом.

    «Арсенал» постарается реабилитироваться за позорный вылет из Кубка Англии.

    Мотивированная команда Артеты наверняка с первых минут будет активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Арсенала» в 1 тайме -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка (5.60), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на футбол. Неуверенное начало от «Ливерпуля»?
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