«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Лондон в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Матч пройдет 13 января, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в АПЛ серьезно отстал от «Манчестер Сити». Шансов на чемпионскую корону у команды Юргена Клоппа крайне мало.

Да и вообще, игра команды сейчас вызывает определенные вопросы. Например, в минувшем туре АПЛ мерсисайдцы упустили верную победу над «Челси» (2:2).

Зато в Кубке Англии команда Юргена Клоппа преуспела. Правда, победа над скромным «Шрусбери Таун» (4:1) вряд ли может считаться подвигом.

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С «Арсеналом» мерсисайдцы в последнее время играют весьма удачно. Из пяти последних поединков «Ливерпуль» добыл три победы.

«Арсенал»

«Арсенал» в нынешнем сезоне смотрится симпатично. Команда Микеля Артеты безобразно начала сезон, но затем выдала ряд ярких поединков.

Правда, в минувшем туре АПЛ «канониры» дома уступили лидеру «Манчестер Сити» (1:2). Причем Букайо Сака открыл счет еще в первом тайме, и лишь после перерыва лондонцы пропустили дважды.

А вот в Кубке Англии «Арсенал» по-настоящему опозорился. Громкий провал случился в матче с «Ноттингем Форрест» (1:0).

В кадровом плане у «канониров» все не так позитивно. Не сыграют в этом матче уехавшие на Кубок африканских наций Обамеянг, Парти, Пепе и Эль-Ненни.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.08, на ничью за 3.70, а на «Арсенал» Лондон — за 3.62.

«Ливерпуль» обладает сильной линией атаки во главе с Салахом.

«Арсенал» постарается реабилитироваться за позорный вылет из Кубка Англии .

Мотивированная команда Артеты наверняка с первых минут будет активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Арсенала» в 1 тайме -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.60. Для остальных — более умеренный прогноз.