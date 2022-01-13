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    «Канониры» не раз поразят ворота мерсисайдцев

    «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Кубок лиги, 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Арсенал»
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    Букайо Сака
    13 января на «Энфилд» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет против лондонского «Арсенала». Начало — в 22:45 по мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 13 Января 2022 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 22:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Арсенал Лондон

  • 1
  • 2.00
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  • 3.80
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    К данной стадии «Ливерпуль» преодолел три этапа. На первых двух он не имел никаких проблем, выиграв у команд из низших лиг на выезде «всухую».

    А вот на предыдущей стадии мерсисайдцы только по пенальти прошли «Лестер». Причем «красные» ушли от поражение на пятой компенсированной минуте, а сама встреча завершилась со счетом 3:3.

    Несколько дней тому назад дружина Юргена Клоппа разгромила в 1/32 финала Кубка Англии на своем поле третьелиговый «Шрусбери Таун» 4:1. А в последней игре чемпионата она расписала мировую с «Челси» 2:2.

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    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» находится на третьей строке, много проигрывая первому «Ман Сити», а от второй строки отстает на балл при игре в запасе.

    «Арсенал»

    «Арсенал» смог пройти в этом турнире уже четыре этапа. Причем за весь свой путь он пропустил лишь один гол, а три виктории были крупными.

    На предыдущей стадии «канониры» дома разгромили 5:1 «Сандерленд» из третьей лиги, а раундом ранее переиграли «Лидс» со счетом 2:0, проведя данную встречу также на своем поле.

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    • К данному поединку лондонцы подходят с серией из двух фиаско. Несколько дней тому назад они проиграли 0:1 в гостях «Ноттингему» в Кубке Англии, а перед этим в АПЛ уступили дома 1:2 «Ман Сити».

    С 35 баллами «Арсенал» разместился на четвертой строке в турнирной таблице Премьер-лиги, но преследователи отстают на 1-2 пункта.

    «Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в последних двух матчах — 4:0 и 3:0.

    Прогноз и ставка на «Ливерпуль» — «Арсенал»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ливерпуля» — 2.20, победа «Арсенала» — 3.10, ничья — 3.65.

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    «Красные» в прошлом раунде показали свое отношение к данному турниру, сыграв далеко не основным составом и пропустив в свои ворота три гола.

    Прогнозируем, что и сейчас мерсисайдцы, потерявшие из-за КАН основных игроков, получат в свои ворота пару мячей, к тому же «канониры» будут стараться реабилитироваться за два фиаско подряд.

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