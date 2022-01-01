Коэффициенты на матч Уотфорд — Тоттенхэм
«Уотфорд»
«Уотфорду» не светит ничего другого, кроме борьбы за выживание. «Шершни» находятся на 17 месте, опережая зону вылета на два очка.
В минувшем туре «Уотфорд» уступил в родных стенах. Причем поражение от «Вест Хэма» (1:4) получилось, что называется, по всем статьям.
Причем это поражение стало для команды уже пятым (!) к ряду. Да и статистика в атаке выглядит совсем грустно: 22 мяча в 17 матчах.
А вот с «Тоттенхэмом» команда традиционно играет не столь удачно. Из пяти последних матчей «шершни» выиграли раз при двух коллизиях.
«Тоттенхэм»
При Антонио Конте результаты лондонцев пошли в гору. Правда, нынешнее 6 место вряд ли можно считать успешным.
Наконец-то раззабивался Харри Кейн. Лидер атак «шпор» несколько поправил статистику, и теперь в его активе 4 забитых мяча.
К слову, в минувшем туре «Тоттенхэм» потерял два очка на выезде. В матче с «Саутгемптоном» (1:1) команда Конте спаслась благодаря пенальти.
К слову, Кейн забивает уже во втором матче подряд. Причем учитывая два матча в запасе, «шпоры» могут запрыгнуть на четвертую позицию.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Уотфорд» — за 5.25.
«Уотфорд» в среднем пропускает два гола за матч.
«Тоттенхэм»
Кейн и компания наверняка оперативно воспользуются проблемами «шершней» в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.