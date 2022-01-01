«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Уотфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорду» не светит ничего другого, кроме борьбы за выживание. «Шершни» находятся на 17 месте, опережая зону вылета на два очка.

В минувшем туре «Уотфорд» уступил в родных стенах. Причем поражение от «Вест Хэма» (1:4) получилось, что называется, по всем статьям.

Причем это поражение стало для команды уже пятым (!) к ряду. Да и статистика в атаке выглядит совсем грустно: 22 мяча в 17 матчах.

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А вот с «Тоттенхэмом» команда традиционно играет не столь удачно. Из пяти последних матчей «шершни» выиграли раз при двух коллизиях.

«Тоттенхэм»

При Антонио Конте результаты лондонцев пошли в гору. Правда, нынешнее 6 место вряд ли можно считать успешным.

Наконец-то раззабивался Харри Кейн. Лидер атак «шпор» несколько поправил статистику, и теперь в его активе 4 забитых мяча.

К слову, в минувшем туре «Тоттенхэм» потерял два очка на выезде. В матче с «Саутгемптоном» (1:1) команда Конте спаслась благодаря пенальти.

К слову, Кейн забивает уже во втором матче подряд. Причем учитывая два матча в запасе, «шпоры» могут запрыгнуть на четвертую позицию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Уотфорд» — за 5.25.

«Уотфорд» в среднем пропускает два гола за матч.

«Тоттенхэм» при Конте выглядит весьма прилично .

Кейн и компания наверняка оперативно воспользуются проблемами «шершней» в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.