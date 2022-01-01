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    «Шпоры» быстро разделаются с «Уотфордом»?

    «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, АПЛ, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Уотфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2022 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Уотфорд — Тоттенхэм

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.58
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    «Уотфорду» не светит ничего другого, кроме борьбы за выживание. «Шершни» находятся на 17 месте, опережая зону вылета на два очка.

    В минувшем туре «Уотфорд» уступил в родных стенах. Причем поражение от «Вест Хэма» (1:4) получилось, что называется, по всем статьям.

    Причем это поражение стало для команды уже пятым (!) к ряду. Да и статистика в атаке выглядит совсем грустно: 22 мяча в 17 матчах.

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    А вот с «Тоттенхэмом» команда традиционно играет не столь удачно. Из пяти последних матчей «шершни» выиграли раз при двух коллизиях.

    «Тоттенхэм»

    При Антонио Конте результаты лондонцев пошли в гору. Правда, нынешнее 6 место вряд ли можно считать успешным.

    Наконец-то раззабивался Харри Кейн. Лидер атак «шпор» несколько поправил статистику, и теперь в его активе 4 забитых мяча.

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    • К слову, в минувшем туре «Тоттенхэм» потерял два очка на выезде. В матче с «Саутгемптоном» (1:1) команда Конте спаслась благодаря пенальти.

    К слову, Кейн забивает уже во втором матче подряд. Причем учитывая два матча в запасе, «шпоры» могут запрыгнуть на четвертую позицию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Уотфорд» — за 5.25.

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    «Уотфорд» в среднем пропускает два гола за матч.

    «Тоттенхэм» при Конте выглядит весьма прилично.

    Кейн и компания наверняка оперативно воспользуются проблемами «шершней» в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Уотфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. «Шпоры» быстро разделаются с «Уотфордом»?
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